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中央社

陸外交部：李克強10日出訪柬埔寨

中央社2018/01/04 10:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林克倫北京4日電）中國外交部官網今天發佈，中國國務院總理李克強將於1月10日至11日，出席在柬埔寨金邊舉行的瀾湄合作第二次領導人會議，並對柬埔寨進行正式訪問。

中國外交部發言人耿爽透過官網發佈消息稱，此行是應瀾滄江—湄公河合作共同主席國柬埔寨首相洪森邀請，在訪問柬埔寨期間，李克強將會見西哈莫尼國王，與洪森首相就推進中柬全面戰略合作舉行會談。

耿爽表示，李克強將與洪森首相共同主持瀾湄合作第二次領導人會議，並與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南領導人一道，回顧瀾湄合作成果，總結合作經驗，就未來發展規劃等深入交換意見。

瀾湄合作即「瀾滄江－湄公河合作」，是由中國政府推動的區域合作機制。2014年11月，李克強在第17次中國與東協領導人會議上所提出的重要倡議。首次領導人會議於2016年3月22日至23日，在海南三亞舉行。

至於瀾湄合作的特色，東方瞭望週刊此前報導稱，此機制具有3個特性。首先是務實性。瀾湄合作完全由流域國家組成，無論制定規劃或設置發展專案，都由6國通過平等協商，討論決定，直接反映各國的實際利益和需求，這將大大保證項目的效果和效率。

第二是全面性。瀾湄流域的發展是綜合性問題，自然條件多變、經濟發展滯後、安全形勢不穩、人員往來複雜，各種因素相互勾連。要解決瀾湄流域的發展問題，也必須進行全面性的合作，綜合治理，共同應對。

第三是開放性。作為中國-東協合作的一個部分，瀾湄合作是對「10+1」機制的有力補充，也將奉行中國和東協一貫堅持的「開放的地區主義」精神，絕不是一個排他、封閉的小圈子。1070104

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