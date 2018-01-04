冬季風暴重創歐陸 各地紛傳死傷災情

在法國阿爾卑斯山（Alps）地區的蒙莫里永（Morillon），今天稍早有一名21歲的滑雪者被倒下的樹壓死，當地數個滑雪勝地因情況危險而關閉。

美聯社報導，根據當局說法，法國和瑞士傳出一人死亡、至少23傷。

法新社報導，西班牙北部的巴斯克（Basque）沿岸有兩人死亡，保安人員說他們遭巨浪捲走，還說有一人企圖營救這兩人，自己也差點喪命。

（中央社巴黎3日綜合外電報導）冬季風暴艾里諾（Eleanor）今天橫掃歐洲，各地紛傳死傷，帶來破壞、交通大亂和數萬人用電遭斷。

民防發言人貝尼耶（Michael Bernier）告訴法新社，法國另有15人在風暴中受傷，其中4人傷勢嚴重。氣象學家說，法國正受到8年來最強風力襲擊。

奧地利的提洛爾（Tyrol）也因情況惡化，在某些地區發布4級警報。奧地利氣象警報共分5級。

在瑞士中部的倫克（La Lenk），火車因狂風吹襲導致車廂翻覆，8人受傷；在荷蘭南部的海斯（Heesch）村，因樹倒下壓傷一人。

因強風關係，當局不得不關閉法國與德國交界的史特拉斯堡（Strasbourg）的機場，以及與瑞士交界的巴塞爾-繆路士（Basel-Mulhouse）的機場，直到中午才重新開放。

在巴黎的戴高樂機場（Charles de Gaulleairport），陣風時速高達134公里，今早有60%起飛和1/3降落航班延誤，直到風力稍緩前，有少數航班得改道。

強風吹襲導致樹木倒下、電線和其他物體遭毀，為法國數個地區的鐵路和高速公路運輸帶來浩劫。

法國全境約有22萬5000戶人家停電，預計大西洋沿岸會有「特別嚴重」的水災。（譯者：中央社梁元齡）1070104