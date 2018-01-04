臨時會攻防 藍拋總預算優先綠喊多協商

時代力量立法院黨團總召徐永明一早就在議場外等候，徐永明會前受訪表示，針對上次一例一休的勞基法部分條文修正草案，監察院昨天糾正行政院，行政院把責任推給立法院，立法院要繼續當行政部門的橡皮圖章？

蘇嘉全上午召集朝野協商，研商民主進步黨立委柯建銘等67人所提召開臨時會相關事宜。民進黨立委提案在臨時會依序處理勞基法修法、監委人事同意權、農田水利會組織通則修正草案、所得稅法修正草案、總預算案，及國家住宅及都市更新中心設置條例草案等。

（中央社記者陳俊華、劉冠廷、溫貴香台北4日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商臨時會相關事宜。國民黨團說，既要替公務員加薪，該把總預算案列在第一案；民進黨團說，是希望留時間給朝野協商預算提案。

中國國民黨立法院黨團總召集人林德福受訪表示，臨時會最重要的事是107年度的總預算案，但民進黨團並沒有把總預算案列在臨時會的第一案，是本末倒置；既然今年要幫公務人員加薪，應該把總預算案列在第一案，而不是先列其他的法案，包括勞基法修正草案都有非常大的爭議。

民進黨立法院黨團書記長何欣純受訪時說，預計在8、9、10日3天的時間，能處理完成勞基法，對於各種變數，就沉著因應，已有萬全準備，希望大家能坐下來理性討論、處理，面對勞基法所碰到的問題進行調整。

至於將總預算案放在後面，何欣純說，真的希望留時間給朝野協商總預算提案，畢竟在野黨已經喊出每位立委要提50案，也就是說國民黨團要提出1000多案，這真的需要時間朝野協商，把可以解決的提案解決掉，是給予充分時間進行協商，期待總預算案順利完成三讀。1070104