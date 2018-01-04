Fed會議紀錄揭將加快升息 美元短拉 黃金急挫

FX168 財經網報導，會議紀錄解釋了此次會議後委員們為何提升了此後的經濟增長預期。委員會成員將 2018 年 GDP 增長預期從 2.1% 提高到 2.5%。會議紀錄指出：「大多數與會者表示，聯邦稅收政策的預期變化，是促使他們在未來幾年提高對實際 GDP 增長的預測的一個因素。」

北京時間週四 (1 月 4 日) 淩晨 3 時出爐的美國聯準會 (Fed)12 月會議紀錄顯示，Fed 官員預計，企業和個人所得稅的削減將為消費者和企業支出提供提振，這將成為加快升息的一大理由。會議紀錄公佈之後，美元短線拉升，現貨黃金則急挫。

FOMC 是 Fed 的貨幣政策制定機構。會議委員會投票決定將基準利率提高 0.25 個百分點至 1.25% 至 1.5% 區間。這一利率與大多數消費信貸利率有關。

會議紀錄中所反映的大部分討論顯示出「經濟強勁增長跡象」。會議紀錄指出，隨著失業率降至 4.1%，就業人數顯著改善，並指出工業生產快速增長。

在幾個聯邦儲備區，假日支出強勁，因為「許多參與者預計，擬議中的減稅措施將提振消費支出。」此外，官員們還觀察到，股價也有所改善，標普 500 指數去年上漲了約 20%。

至少部分信貸，尤其是市場漲勢，是受到共和黨主導的稅收改革方案預期的提振。當 FOMC 在 12 月 12-13 日召開會議時，國會尚未通過該措施。該計畫將企業稅率從 35% 下調至 21%，並降低了大多數納稅人的所得稅稅率。

會議紀錄指出，在會議期間，股價廣泛上漲，這可能反映了部分投資者對聯邦稅收立法通過以及對企業收益的潛在提振的看法。

從更廣泛的層面看，「真實的經濟活動似乎正在以穩健的步伐增長，受到消費者和企業支出的增長，有利金融環境，以及全球經濟改善的支撐。」

不過，會議紀錄指出，官員們仍不確定，稅收計畫將帶來多大的刺激。例如，議員們對於減稅對勞動力供應的影響「相當不確定」。

此外，商界人士也曾表示，企業將從減稅中獲得的意外之財用於股息和股票回購。

在通貨膨脹問題上，官員們也有些爭執。Fed 一直未能實現其 2% 的物價目標，而官員們詳細討論了資料一直保持在如此低位的原因。

官員集體認為通貨膨脹可能會在中期達到目標，但 2 名成員卡什卡利 (Neel Kashkari) 和埃文斯 (Charles Evans) 投票反對升息，因為他們希望在目標上看到更多的進展。

多數官員認為，今年核心通膨率的大部分疲軟反映了暫時性因素，隨著這些因素的影響減弱，通膨將開始上升。不過，有人擔心，通膨保持在目標水準下方的時間可能會比當前預期的時間長得多。

在其他問題上，委員會成員也基本上對殖利率曲線的擔憂或不同期限的債券殖利率的差異不以為然。當短期利率高於長期利率時，反向曲線往往預示著經濟衰退，但 Fed 表示，可能還有其他因素在發揮作用，形勢並不那麼糟糕。

「他們普遍認為，按照歷史標準，目前殖利率曲線的平直度並不罕見。」不過，幾名與會者認為，繼續監測收益率曲線的斜率至關重要。

市場估值再次引發一些擔憂。儘管總體上看好股市上漲，但一些官員表示擔心，保持過度寬鬆的政策可能會吹大泡沫。

會議紀錄指出，鑒於資產估值上升和金融市場波動性較低，一些與會者表示，他們擔心隨著時間的推移，高度寬鬆的金融環境可能會對金融穩定構成風險。

《華爾街日報》指出，12 月 Fed 會議紀錄顯示，委員們希望個人稅減免可以刺激消費者支出。儘管具體效 果有多大還不能確定，多名委員也認為企業稅改革可以為資本支出帶來溫和提升。委員們認為經濟活動和勞動力市場仍保持強勁，但是在低通膨的環境下，稅改以及其對經濟的影響仍是貨幣政策的一大不確定性。

Zerohedge 指出，此次會議紀錄或多或少澄清了 Fed 上調前景預期給市場造成的困惑。儘管今年一些著名的 Fed 鴿派人物由於人事變動而離開，但是仍需留心是否有越來越多的委員在啟動升息前對通膨提出更多要求。如果「一些」「部分」或者「多名」委員表現對通膨有所擔憂，那麼原本看空國債的空頭部隊必須面臨高價回補部位，讓它們感到痛苦。

美公債殖利率 10 年

會議紀錄出爐之後，Fed 3 月升息 25 個基點至 1.5%-1.75% 區間的概率由 61.9 升至 67.5%，6 月至該區間的概率則由 44.8% 降至 41.8%。聯邦基金利率期貨暗示，Fed 在今年 3 月升息的概率為 71%。

聯邦基金利率期貨暗示，Fed 在今年 3 月升息的概率為 71%。 (圖：FX168 財經網)

Fed 會議紀錄公佈後，美元指數短線走高近 20 點，刷新日高至 92.26。

Fed 會議紀錄公佈後，美元指數短線走高近 20 點，刷新日高至 92.26

現貨黃金短線下挫近 9 美元，刷新日低至 1307.40 美元。COMEX 黃金期貨主力合約在 15 分鐘內成交 18822 手，成交金額達 24.7 億美元。