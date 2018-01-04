雙鍵大享蜜月行情 今掛牌漲幅逾4成

特用化學廠雙鍵成立於 1994 年，目前旗下四大事業體包括塑膠添加劑、光固化材料、電子用化學品與數位印花墨水，以塑膠添加劑為最大宗，營收占比為 55%，UV 光固化材料占比為 35%，電子用化學品與數位印花墨水共占 10%，由於特用化學以客製化配方產品為主，因此雙鍵客戶與產品較為分散，客戶多達 3000 家、產品則約 800 支。

雙鍵化工 (4764-TW) 今 (4) 日以每股 48 元掛牌上市，上市首日大享蜜月行情，開盤股價即衝上 68 元，漲勢兇猛、漲幅約 41.7%，蜜月行情甜。

數位印花墨水雖為 2015 年才加入的新業務，目前營收占比並不明顯，但雙鍵近來積極推動數位印花墨水業務，將成為雙鍵未來營運引擎之一，雙鍵總經理蔡茂德透露，目前已在中國江蘇鹽城廠區擴產 2000 噸產能，試俥完成後將於今年逐量依市場需求加入生產。

蔡茂德指出，數位印花墨水技術層次高，加上整個市場滲透度與成熟度均具成長空間，認為未來 3 年至 5 年內，國內傳統印花業務就會轉向數位印花市場發展。

針對下半年利潤相對較佳的光固化起始劑業務，蔡茂德強調，目前雙鍵積極針對光起始劑業務做製程突破，待上下游整合完成，將成同業中唯一整合上下游的光起始劑廠商，有競爭利基的產品會擴大去做，其他較為分散的產品則會請其他業者代工。

不過，蔡茂德指出，由於光啟始劑屬於特用化學產品，8 成是在買賣後，由業務與研發共同替客戶客製化配方，但未來將會逐步提高光起始劑自製比重。

雙鍵過去 3 年維持穩健獲利，2014 年至 2016 年每股純益分別為 10.58 元、6.96 元、5.25 元，從近期營運狀況來看，法人預估，雙鍵未來 2 年至 3 年內，可望維持目前營收成長力道，維持穩健獲利。