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中央社

房市走勢看法分歧 李同榮：軟著陸中

中央社2018/01/04 11:01
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北4日電）2017年房市買賣移轉增加，對2018年房市走勢各有不同解讀。房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，市場出現恐慌性殺盤才會見底的看法，除非金融風暴和戰亂才會發生，目前房市正軟著陸。

今年房市走勢如何，各方說法不一，央行總裁彭淮南說「房市已軟著陸」，但市場亦有「尚未著陸，持續緩跌」、今年「價續跌，量再縮」、房市沒有重大利空，但只有重大利空市場才會加速趕底、「沒有恐慌性殺盤不會見底」等不同解讀。

吉家網不動產董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮直指，除非金融風暴與戰亂，否則房市恐慌性殺盤不太容易出現。主要是目前市場的利率低，許多建商和有房產者的口袋頗深，且大部分投資客早已撤場。

對於今年房市是否還會「讓利、價跌、量縮」，李同榮認為，從2016年第1季買賣移轉創下季量4萬3182棟的底量之後，交易量逐步回升至今，但價格依然緩跌中。主要是高價房屋殺價取量，換屋族進場揀貨；以及低價產品自住剛性需求強勁支撐，久耐不住的買盤逐漸湧入所致。

台北市買賣移轉在2017年第4季創下月增24%及年增17%的佳績。李同榮認為，台北市三年半累積太多觀望買盤，交易量占全台比率由15%急縮到8.7%，積壓的買盤將逐漸進埸，2018年台北市交易量將繼續走反彈格局。1070104

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