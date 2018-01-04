房市走勢看法分歧 李同榮：軟著陸中

（中央社記者韋樞台北4日電）2017年房市買賣移轉增加，對2018年房市走勢各有不同解讀。房仲全聯會榮譽理事長李同榮表示，市場出現恐慌性殺盤才會見底的看法，除非金融風暴和戰亂才會發生，目前房市正軟著陸。

今年房市走勢如何，各方說法不一，央行總裁彭淮南說「房市已軟著陸」，但市場亦有「尚未著陸，持續緩跌」、今年「價續跌，量再縮」、房市沒有重大利空，但只有重大利空市場才會加速趕底、「沒有恐慌性殺盤不會見底」等不同解讀。

吉家網不動產董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮直指，除非金融風暴與戰亂，否則房市恐慌性殺盤不太容易出現。主要是目前市場的利率低，許多建商和有房產者的口袋頗深，且大部分投資客早已撤場。