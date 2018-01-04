iPhone換電池 傳影響銷售1600萬支

莫斯柯維茨分析，蘋果這項解決措施，是很好的公關策略，不過，若越來越多iPhone使用者更換電池、而不是更新或購買新iPhone產品，可能對iPhone銷售產生逆風作用。

他預估，大約有77%的iPhone使用者有資格為自己的iPhone更換電池。

莫斯柯維茨進一步分析，iPhone使用者大約有5.19億人，其中預估10%將採用蘋果降價更換電池的方案，這10%比例當中的30%使用者，可能決定不買新款iPhone，這代表iPhone的銷售量可能受到影響的規模大約是1600萬支。

國外科技網站MacRumors分析，iPhone降價更換電池策略是否會影響iPhone實際銷售狀況，還有待觀察，因為功能也是消費者考量更新iPhone的主要因素之一。

蘋果變更iOS軟體導致舊款iPhone降速以延長電池壽命的做法引起爭議，蘋果日前宣布針對需要更換電池的iPhone 6及其之後推出的機種，已過保固的電池更換費用從79美元降價到29美元。1070104