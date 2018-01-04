共機繞台 杜特蒂沉默軍方低調關切

共機擾台專題（中央社記者林行健馬尼拉4日專電）中共軍機去年多次繞台飛行並穿越台菲間巴士海峽。在菲律賓，坊間多認為事不關己而未予重視，而政府部門雖暗中關切，但總統杜特蒂立場親中而選擇沉默，不願挑起事端。

一名要求匿名的軍方人士向中央社記者表示：「以極度關心的態度檢視這些事件，及南海區域近期其他動態，會繼續監控事件的發展。」這只是回應敏感議題的標準與安全答案。

菲律賓國防部一名不願具名官員回應：「這和中國在南海的其他活動一樣，都是菲國必須關切的事件。中國知道自己擁有優越的軍事力量，所以為所欲為，因此我們有必要繼續推動軍事現代化計劃，讓中國未來進行類似侵犯行為時，會先三思。」

政府官員不願公開評論中共軍機繞台議題，不外乎兩個原因，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的政治立場親中，及國際社會普遍遵守的「一中政策」。

菲律賓大學海洋事務暨海洋法研究所長巴童巴卡（Jay Batongbacal）向中央社記者表示，中國軍事實力不斷壯大，軍機、軍艦繞行台灣甚至整個區域的情況料將更趨頻繁，這不令人訝異。

巴童巴卡說，在台灣，與中國有情感連結的世代已逐漸老去，新一代台灣人有不同身分認知，北京意在提醒台灣人不要踩獨立紅線。

他相信共機繞台導致兩岸擦槍走火可能性極低，發展經濟及處理內務仍是中國政府首要之急，北京目前還無法承受重大干擾的衝擊，特別是戰爭。

雖然馬尼拉援引巴黎協定（Treaty of Paris），主張以巴士海峽中線作為海域分界，但巴士海峽仍是船隻及飛機可自由通行的國際通道，就算中共軍機飛進菲國的航空識別區，但航空識別區與領空是不同概念。

巴童巴卡說：「中國軍機離菲國12海里領海及領空甚遠，穿越巴士海峽時只要沒有採取敵對行動，而且沒有飛到巴丹群島（Batanes）上空，我們什麼也不能做。」

巴丹群島是菲國最北端島群，與台灣的蘭嶼隔海相望。

這位海洋事務專家補充，雖然如此，這不代表馬尼拉可置身事外，自西元1950年代以來，菲律賓能在穩定環境中發展，是因台灣沒被中國控制。

長年以來，作為美國戰略夥伴且走民主路線的菲律賓，一直對中國保持戒心，但杜特蒂2016年6月上任後與北京交好，甚至為此擱置南海爭議及南海案的有利仲裁結果。菲國愛國人士警告，這種做法最終將導致菲國失去整個西菲律賓海（部分南海海域）。

雖然杜特蒂極度親中，但他未能改變菲律賓人對中國政府的觀感。菲國民調機構「亞洲脈動」（PulseAsia）2017年3月調查，只有37%受訪菲人信任中國，而信任美國的菲人達79%。

北京瞭解菲律賓人對美國的情感無法一夕間扭轉，也知道菲國欠缺在南海興風作浪的能力，正如前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）引導國際輿論，在美方支持下把南海爭議提交國際仲裁，中國政府努力抓緊杜特蒂，減少在南海活動阻力。

北京對菲提供掃毒與經濟援助，讓杜特蒂持續拉攏民心，又捐贈軍事裝備，助杜特蒂清剿菲律賓國內安全威脅，鞏固政權、繼續掌政，進而繼續親中。

政治觀察人士認為，中共軍機繞台與中國在南海造島，不盡然能相提並論，但菲律賓與台灣能做的就是在政治上與區域內國家保持良好關係、經濟方面分散投資、軍事上繼續提升實力，讓中國行動時須考慮代價，而這些事台灣的政府都已在做。1070104