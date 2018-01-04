共機動作頻繁 日監控並強化沖繩編制

當天有6架中共軍機在東海、日本海及太平洋空域飛行，除一架運8型運輸機飛行穿越宮古海峽的路徑，另2架轟6型轟炸機、2架蘇愷30戰機及一架圖154電子偵察機，沿日本海上空飛行。這是日方首度確認有中國戰機在日本海空域飛行。

共機擾台專題（中央社記者黃名璽東京4日專電）中共軍機近期繞台飛行，日方也確認中國的轟炸機及戰鬥機首度進入日本海空域，雖然日本自衛隊確認未進入領空，但顯示中國軍機飛行範圍擴大，感到威脅的日方需嚴加監控。

前日本航空自衛隊將領織田邦男日前接受日媒採訪時表示，在中國戰機飛到日本海前，日本自衛隊一直以俄羅斯及北韓為因應對象，從今以後，也須把中國納入因應對象。

織田邦男認為，中國戰機飛到日本海，除想控制第2島鏈制空與制海權，也展現擴大戰鬥行動半徑意圖，讓日本感到威脅升高。

不僅如此，中國6架轟6型轟炸機，西元2016年8月首度被日本監測到飛行到日本紀伊半島海域，再原路飛返，是很特殊的飛行航線。

中共軍機一年來不斷進行遠海長航訓練，除繞飛台灣成為關注焦點，大多數飛行路徑仍以飛越日本宮古海峽為主，日本航空自衛隊第9航空團F-15J/DJ戰機緊急起飛次數增加，也加重沖繩戰略地位。

因應中共軍機活動愈來愈頻繁，日本為強化西南地區防衛能力，在2016年1月31日成立第9航空團，編制約40架F-15J/DJ戰機。

日本把原本駐在沖繩那霸基地的航空自衛隊第83航空隊，擴編為第9航空團，將茨城縣百里基地的第204飛行隊、福岡縣築城基地的第304飛行隊移駐那霸基地，也把第305飛行隊移駐接近沖繩的宮崎縣新田原基地。

航空自衛隊南西航空方面隊司令部置於那霸基地，下轄第9航空團等部隊。在第9航空團成軍前，日本已約50年未有航空團成軍，可見沖繩戰略地位的重要。

日媒日前也報導，中共軍機頻繁飛越宮古海峽，防衛省修改航空自衛隊緊急起飛的編隊，從原本的兩架航空自衛隊戰機應對一架中國軍機，提高到4架應對一架。增加的兩架F-15J/DJ從後方監視，並警戒來機是否增加。

日本強化領空監視，日前中國海警船在日本領海內操作小型無人機，F-15J/DJ也一樣緊急起飛。1070104