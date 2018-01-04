91APP成臉書官方認可代理商

（中央社記者吳家豪台北4日電）新零售解決方案公司91APP今天宣布，正式成為全球最大社群媒體Facebook（臉書）官方認可代理商，未來將持續協助零售品牌整合數位媒體行銷服務。

此外，91APP也獲得Facebook授權協助品牌串連「FB商店」，透過91APP技術智慧串接，可在粉絲專頁開設品牌FB商店，商品隨著官網及APP同步自動化更新，可輕鬆管理並掌握社群流量，增加銷售機會。

91APP董事長何英圻表示，整合社群媒體數據與新廣告操作是新零售虛實融合的重要油門，不只線上品牌，包含實體品牌也積極在串連與掌握數據。