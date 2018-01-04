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中央社

91APP成臉書官方認可代理商

中央社2018/01/04 11:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北4日電）新零售解決方案公司91APP今天宣布，正式成為全球最大社群媒體Facebook（臉書）官方認可代理商，未來將持續協助零售品牌整合數位媒體行銷服務。

此外，91APP也獲得Facebook授權協助品牌串連「FB商店」，透過91APP技術智慧串接，可在粉絲專頁開設品牌FB商店，商品隨著官網及APP同步自動化更新，可輕鬆管理並掌握社群流量，增加銷售機會。

91APP董事長何英圻表示，整合社群媒體數據與新廣告操作是新零售虛實融合的重要油門，不只線上品牌，包含實體品牌也積極在串連與掌握數據。

何英圻進一步指出，線上人潮是實體人潮的10倍，如果能有效結合社群媒體平台智慧投放，追蹤每一個消費數據與消費行為，並且結合線下行銷活動，就有助於增加自有流量與客潮、提升交易，驅動新零售經營循環。

91APP行銷長李朝基說，一家知名國際服飾品牌透過91APP數位行銷協作，短短不到半年的時間，廣告效益就成長4倍，這對於長久以實體經營為主的品牌來說是一大突破。

目前在Facebook Agency Directory中的全球官方認可代理商逾百家，皆需通過資格審查、具備良好行銷口碑，並取得Blueprint認證廣告專家、完成官方教育訓練課程等過程，才能成為接受專業訓練的精選代理商。1070104

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