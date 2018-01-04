調查班結訓 總統肯定調查局反滲透成績單

（中央社記者蕭博文台北4日電）法務部調查局今天舉行調查班第54期結業典禮，總統蔡英文致詞時肯定調查局在反滲透等工作上的表現，期許新科調查官發揮團隊精神、注重專業能力，成為守護國家安全的尖兵。

調查班第54期結業典禮，計有53名男調查官、38名女調查官共91人結訓，蔡總統、法務部長邱太三、檢察總長顏大和等人親臨訓勉。

蔡總統致詞表示，學員通過一整年養成訓練，即將成為守護國家與社會安全的生力軍。學員透過訓練，可以了解調查局與一般治安機關不同，除從事重大犯罪調查工作，更在國家安全體系中扮演非常重要角色。而因應全球局勢快速變動，維護國家主權完整、國人生命財產安全，正是國安團隊肩負的責任。