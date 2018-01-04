除了陳喬恩　這些藝人都曾酒駕醜態百出、賠上人命

2004年時，「綜藝天王」吳宗憲當時無照駕駛，還酒駕載3名女子在路上奔馳，警察臨檢時，還耍賴不願意接受酒測，一個小時後才終於願意受檢，酒測值雖然不到公共危險罪，但依舊被罰3萬多元的罰款，此事件鬧得沸沸揚揚，政府為了遏止這樣的行為，為此訂定了「吳宗憲條款」。

今（4）早藝人陳喬恩因為在台北酒後駕車遭到逮補，被依照公共危險罪移送北檢，而回顧過去，藝人酒駕的例子不勝枚舉，有的醜態畢露，還有的鬧出人命，都做了最不好的示範。



▲吳宗憲過去也曾因酒駕，醜態百出。（圖／中天提供 , 2017.12.17）

・林曉培

酒駕惹禍的不只這一樁，另一位代表人物就是林曉培，2007年時她與朋友狂歡飲酒後，無照駕駛，與女護士發生車禍，對方死亡，當時她的酒測值高達1.1，之後賠償家屬800萬元，但卻換不回寶貴的生命，被對方家人痛罵是「殺人兇手」。

・洪其德

在墾丁二度酒駕，洪其德撞死從事洗碗工的婦人，下跪向其家屬道歉，並賠償330萬元，家人無法諒解，也因為這件事，逐漸淡出演藝圈，他為此罹患憂鬱症，甚至想靠自殺贖罪。

・黃仲崑

2015年，黃仲崑凌晨酒後開車還在路上逆向行駛，警方攔查時，測出他的酒測高達0.88，之後依照公共危險罪移送北檢。



▲黃仲崑曾酒駕逆向行駛被警察攔檢。（圖／翻攝臉書 , 2018.01.04）

・黃志瑋

2014年他因酒駕在自家門口翻車，當時他頂著受傷的鼻樑自己從車子爬出，上銬時一臉昏迷狀態，酒醉未醒的情況下因此被拍到許多糗態的照片。

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