習近平發軍隊訓令 背後有客觀需要

有分析家對此指出，從解放軍近幾年的發展情況看，習近平此時發出訓令，有其客觀需要。

這則新聞今天除了成為大陸媒體的頭條新聞外，也頗受港媒關注，其中星島日報在報導中指出，這是解放軍史上首次由中央軍委主席現場發布訓令。

（中央社記者張謙香港4日電）踏入2018年，北京最高領導人習近平向軍隊發布訓令，此舉頗受外界關注；一般則認為，習近平發出的訓令有其客觀需要。

首先，解放軍近兩、三年來進行了俗稱「脖子以上」和「脖子以下」的深度改革，前者大致上是整頓中央軍委機關，後者是兵種、集團軍和戰區的改革。

改革後的解放軍各集團軍，其基層作戰單位出現了許多合成旅，這些合成旅有別於過去的單兵種，是由許多兵種結合而成，比如有步兵車、坦克和自行火炮等。

這些合成兵種的出現，對解放軍來說也是新鮮的事，必須透過演練進行磨合，以適應合成後的實際配合。

其次，為了適應新的戰爭模式，近幾年解放軍的改革重點之一，是在各戰區和中央軍委設立了聯合作戰指揮中心，這些中心需要演練聯合指揮作戰模式，並藉此培養指揮打仗人才，因此近年也是經常進行演練。

此外，近幾年來，大陸無論是陸軍、海軍或空軍都列裝了許多新武器，這些武器肯定要投入演訓，以測試其水準，同時讓士兵適應使用。

解放軍報先前曾提及，火箭軍的飛彈已走出深山，向「車載化」方向發展，但在「車載化」的過程中，卻面對車輛的維修保障問題，這就要在演練中找尋問題。1070104