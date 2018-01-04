〈CES開展〉光學廠搶商機 華晶科、先進光參展

先進光已打入 VOLVO 的車用環景系統需求，預計將進一步擴大到盲點偵測、偏離車道警示系統，將對今年營運產生極高挹注效果。先進光因應需求提升，加快越南廠產能擴充計畫，預計今年第 2 季起，越南廠玻璃鏡頭產能將倍增。看好筆電光學鏡頭及智慧家庭等需求，先進光也正規劃台灣廠塑膠鏡頭方案。

美國消費性電子大展 CES 即將於 9 日開展，包括華晶科技 (3059-TW) 及先進光電 (3362-TW) 將在 CES 展中發表最新的產品開發成果，其中華晶科將展示最新開發的 3D 感測深度晶片，先進光電則以車用系統應用的展出為主。

而華晶科將在 CES 展展出 3D 感測深度晶片 AL6100，華晶科技希望藉由這個全球最大的科技展讓世界看到華晶科的技術實力和產品。

華晶科在 2016 年推出第一代深度運算晶片 AL 3200，每秒顯示幀數達到 30 fps，實現即時深度運算，並為多家大陸手機廠採用，至今出貨量已超過 1000 萬顆。華晶科指出，新一代 3D 感測深度晶片 AL 6100 結合紅外線光控制，大幅提升影像深度資訊質量及運算速度，並可以應用在更多需要即時運算的產品上，如：手機、安控、自動駕駛、智慧家庭助理、無人機、掃地機器人等等，預計今年第 1 季進入量產並可開始供貨。

華晶科指出，在本次的 CES 展中，該公司將展示 AL6100 在手機、安控、VR/AR 相機等產品上的運用，其中安控相機更具備人工智慧深度學習能力，展現在各種環境與光源下極佳的人形辨識，適用於分散式智慧型網路終端 (edge device) ，增進對個人隱私的保護，並大幅降低對網路頻寬的需求。而在 AR/VR 應用上，藉由實時深度的計算，可以實現周遭環境與人員臉部表情、身體的姿勢與手勢的實時感知。

華晶科從早期數位相機 ODM 廠轉型至數位影像方案商，自 2012 年投入深度運算演算法技術至今超過 6 年，在台、中、美等地擁有多項專利，2014 年幫宏達電打造全球第一支雙鏡頭手機宏達電 (2498-TW) 的 M8 機種上。

面對 AI 人工智慧時代，華晶科表示正在進一步開發具深度學習 (deep learning) 的晶片，已完成 FPGA 版本，未來的影像晶片將不只能處理相片和影片的影像品質，即時辨識功能將更為強大。擁有 3D 感測時代及人工智慧時代的核心影像技術。