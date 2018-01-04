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中央社

iPhone用OLED 傳LG Display冒出

中央社2018/01/04 11:31
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北4日電）iPhone用有機發光二極體（OLED）面板傳出有新廠商。韓媒報導，LGDisplay預期今年下半年開始出貨OLED面板給iPhone使用，今年出貨量上看1600萬片。

韓國財經網站The Investor引述產業人士消息報導，LG Display預期將在今年下半年開始出貨首批OLED面板給iPhone使用，LG Display與蘋果間的協商即將確認。

報導指出，LG Display首批給iPhone用的OLED面板數量規模不會太大，今年出貨量約1500萬片到1600萬片。

Samsung Display是iPhone的OLED面板主要供應商、也是iPhone X的OLED面板獨家供應商，預估每月製造超過1000萬片OLED面板。

凱基投顧分析師郭明錤先前出具報告預期，蘋果將從今年起積極引進、全力支援韓國LG Display成為OLED版iPhone第二家面板供應商，以分散未來3年到5年OLED供應風險。

從出貨看，郭明錤預估，LG Display在今年OLED面板出貨比重可能低於4%到6%，但在蘋果與LG Display合作下，有助LG Display西元2019年後OLED面板供貨比重穩定成長。

郭明錤預估LG Display在2019年OLED面板供應比重將達10%到20%，2020年供貨比重將達20%到30%。

蘋果積極布局OLED供貨分散風險策略，國外科技網站Appleinsider日前引述韓媒ETNews報導，蘋果向韓國Sunic Systems購買化學氣相沉積（CVD）設備，積極發展自己的OLED技術，為日後的iPhone新品做準備。1070104

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