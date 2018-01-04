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〈大同現增股東不滿〉林宏信要求金管會駁回

鉅亨網2018/01/04 11:40
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大同 (2371-TW) 董事會通過將辦理現金增資 5 億股，每股暫訂 14 元，預計募集 70 億元，現增案引來市場派股東欣同董事長林宏信質疑，今 (4) 日下午將召開記者會，要求大同總經理林郭文艷出面說清楚，並要求檢調查明是否涉及內線交易，金管會駁回增資案。

大同今日股價盤中一度衝達 20.15 元，攀上去年 2 月以來波段高價。

大同指出，現金增資完成後，短期可立即大幅改善財務結構，中長期可強化競爭力，配合政府政策，投資太陽能電廠、智慧能源與智慧城市等，創造較可預期的獲利潛力，帶來穩定的現金流，為股東的長期權益，提供更多的保障；增資案將待向主管機關申報生效後，由董事會另訂發行價格、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項。

大同市場派股東欣同董事長林宏信今日將召開記者會，他痛斥大同董事會無視股東會上股東反對增資案，在去年底通過將辦理現金增資，總經理林郭文艷涉嫌操控股價，製造套利空間，一天之內讓大同市值蒸發 45 億元，造成股東及無數投資人損失慘重。

林宏信要求林郭文艷出面說清楚，且要求檢調單位出面調查是否涉及內線交易，他同時要求金管會駁回增資案，避免讓更多小股民受害。

林宏信日前曾委託律師赴地檢署提出控告；大同面對股東質疑也曾提出說明，大同強調，董事會通過的決議是在額定股本內對原股東的現金增資，公司從未涉入股市，對股價是否遭人為操縱無從得知，大同籲請主管機關嚴查，保護善良投資人。

大同重申，向來嚴格遵守主管機關相關法令與規定，內部明訂嚴格的管控制度以為遵循，董事會所有議案，均經內部審慎評估及董事會充分討論，並恪遵相關規範辦理。

大同今日股價開平走高，以 19.8 元平盤開出後一度衝達 20.15 元，攀上去年 2 月以來新高。

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