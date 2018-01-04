遠銀成理財Youtuber 今年投資建議「增股減債

遠銀去年積極經營數位社群，遠銀 Happy + 臉書粉絲團在 2016 年人數才 10 萬人，去年一舉躍升到 36 萬人，成為國銀第四名粉絲團；遠銀趁勝追擊，在 12 月中旬於 Youtube 試營運推出「遠東商銀財富管理」頻道，每周都會針對投資理財給予專業展望，該頻道今天正式對外開張。

2018 年伊始，美國升息、稅改可說是牽動今年資本市場最重要因素，對於今年投資建議，遠東商銀 (2845-TW) 投資顧問部部長高宇宏表示，債市壓力大，股債配置比重建議「增股減債」，選股方面以稅改受惠的金融等 3 大族群為首選。

開年第一部影片首談 2018 年上半年市場展望，高宇宏表示，全球利率將進一步走高，流動性可能會有所收緊，經濟增長雖然是正向的，但是要再進一步超越預期的空間並不算大。

全球股市展望方面，高宇宏表示，可能難以超越 2017 年的漲幅，波動度當然也就加大，但是基本上仍是向上成長，反而在債市部分，可能承受比較大的壓力。

高宇宏表示，再從幾個面向來看，首先在經濟復甦以及央行貨幣政策的調整影響下，整個歐元區和日本的殖利率曲線是明顯上升的；其次，美國短期國債收益率在升息影響下是明顯上升的，然而通膨疲弱，也拖類美國長債殖利率的走勢，使得殖利率曲線持續走平。

高宇宏表示，由於 2018 年美國聯準會 (Fed) 可能連續升息三次，倘若 2018 年美國通膨復甦，在稅改以及基礎建設計畫的影響下，長債利率才可能上漲。

高宇宏認為，在強化增長、緊縮貨幣以及寬鬆財政的背景下，美國債券市場在 2018 年壓力應該會比 2017 年來得大一些。

因此在 2018 年上半年，股債配置比重方面，高宇宏建議「增股減債」，選股策略方面，以稅改受惠的金融、及有企業獲利支撐的亞洲、美國科技類股為建議首選。