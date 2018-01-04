〈房產〉去年12月住展風向球亮出衰退的藍燈 中止連

住展風向球統計的 6 項統計指標中，預售屋與新成屋新供給量、成交組數等項目分數下滑，另議價率、廣告量與來人組數則呈現持平。住展雜誌企研室經理何世昌表示，因新建案市場步入淡季，業者推案量銳減和成交量下滑，是房市轉弱的主因。但是從去年 12 月市場表現來看，風向球燈號雖落入藍燈，但符合「小宅、平價」這二個關鍵的建案，其實買方承接的力道並不弱。

代表北台灣新建案市況的住展風向球，2017 年 12 月總分為 30.6 分，較去年 11 月驟減 2.9 分，對應燈號由黃藍燈滑落至藍燈，中止連續兩個月黃藍燈，也是去年第 4 季唯一的藍燈。

住展指出，去年 12 月推案量急速減少，預售屋推案量不到 200 億元，單一案量達 10 億元以上的指標案為松山「中工耘翠」、桃園「德友極」與「合展好市」、中壢「宜雄瓏耀」、新豐「站前學府」。成屋案新增供給量則約有 600 戶，單一案量達 10 億元以上的指標案有大同「心中山」、中山「廣宇雋朗」、萬華「玖原王冠」、三重「東利八方」等。

何世昌指出，雖然新推案動能降低，但近期釋出廣告的建案表現不差，周來客達百組的建案還是存在，尤其廣告與促銷活動對拉攏新來客的效果顯著，再加上多出一周假日，因此建案廣告量明顯放大，12 月廣告批數增至約 2.3 萬批，較 11 月增加近 22%。

釋出廣告的建案中，又以預售屋增幅較明顯，去年 11 月預售：成屋廣告量比例為 36% 比 64%，但 12 月比例卻變成 45% 比 55%，預售案釋出報廣意願大升。在來人與成交組數方面，12 月上旬平均來人呈現衰退，中下旬因天氣轉佳和 3 天連假，來人量止跌回升，全月與 11 月維持相同水準。

住展指出，以外界最關注的台北市來說，近來房市出現「外乾中強」的市況，市中心蛋黃區建案扣除豪宅外，普遍賣得很不錯，而蛋白區還是冷冷清清。北市蛋黃區小宅相當搶手，許多建案案如「琢豐」、「明日綻」、「Lavie 敦南」、「璞真作」等，都是小坪數房型最快賣完，只剩下中、大坪數房型，可見蛋黃區小宅熱襲捲各案場。