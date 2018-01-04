空氣品質紅爆 中市府通知台電降載

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市民今天一早起床都驚覺空氣品質糟透了，上午10時台中市16個空氣品質測站AQI全數達紅色等級，市府表示，已啟動預警一級應變，並通知台電降載2100百萬瓦（MW）。

市府指出，今天持續受到大陸高壓出海影響，台灣西半部處於中央山脈背風面，擴散條件較差，西半部地區空氣品質偏差，台中市16個空氣品質測站上午8時有14個測站AQI（空氣品質指標值）達紅色等級，到了上午10時，16個測站全部都達紅色等級，指標污染物是PM2.5（細懸浮微粒）。

環保局表示，已啟動空氣品質預警一級應變措施，加強稽查不當空污排放及空污防制設備操作狀況，通知重大工地加強道路洗掃街作業，抑制道路揚塵，同時於制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化，並由教育局通知各級學校配合空氣品質狀況調整戶外作息。