反共義士范園焱告別式　馮世寬出席弔唁

反共義士范園焱在去年12月17日去世，享壽83歲，告別式今(4)日在台北市立第二殯儀館舉行。國防部長馮世寬親自出席弔唁，對家屬表達關懷與慰問。

范園焱1935 年出生，1954年加入共青團，隔年加入解放軍空軍，在解放軍空軍偵察2團服役。1977 年 7 月 7 號中午，他駕駛編號 3171 的偵照型殲-6(米格十九)從福建晉江機場起飛，直飛台灣，在我空軍戰機的攔截引導下，降落台南基地投奔自由。

在兩岸軍事對峙的時代，駕機向我國投誠的反共義士可獲頒獎金，范園焱獲頒4000兩黃金，他在記者會上宣布脫離中國共產黨，加入中華民國空軍，1989 年以上校官階退伍。他當初駕駛來台的 3171 號機，目前陳列在高雄岡山空軍官校的航空教育館中。