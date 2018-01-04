反共義士范園焱告別式　馮世寬出席弔唁

反共義士范園焱在去年12月17日去世，享壽83歲，告別式今(4)日在台北市立第二殯儀館舉行。國防部長馮世寬親自出席弔唁，對家屬表達關懷與慰問。
范園焱1935 年出生，1954年加入共青團，隔年加入解放軍空軍，在解放軍空軍偵察2團服役。1977 年 7 月 7 號中午，他駕駛編號 3171 的偵照型殲-6(米格十九)從福建晉江機場起飛，直飛台灣，在我空軍戰機的攔截引導下，降落台南基地投奔自由。
在兩岸軍事對峙的時代，駕機向我國投誠的反共義士可獲頒獎金，范園焱獲頒4000兩黃金，他在記者會上宣布脫離中國共產黨，加入中華民國空軍，1989 年以上校官階退伍。他當初駕駛來台的 3171 號機，目前陳列在高雄岡山空軍官校的航空教育館中。
米格十九(MiG-19)為蘇聯米格(Mikoyan)設計局在1950年代初期所研發，採單座、雙發動機、後掠中單翼設計、後掠式水平尾翼、單垂直尾翼設計。早期型的MiG-19F/S最大飛行速度為1.3馬赫，固定武裝為機翼下方與主翼根處的3門30公厘機砲，機翼下方可掛載2具8管55公厘空對空火箭或2枚1000公斤炸彈。後期型的MiG-19PF與MiG-19PM為全天候作戰型，拆除所有機砲，改裝射控雷達，翼下可掛載4枚AA-1雷達導引空對空飛彈。
連同仿製型號，MiG-19一共生產6000架以上，大多數使用國已除役，目前北韓仍有約400架MiG-19在服役。中國大陸仿製稱為殲-6，曾一度是解放軍空軍的主力裝備，並被改裝為攻擊機（強-5）、教練機（殲教-6）與其它試驗機型。所有殲-6於2005年退役，外傳有部分殲-6被改造為無人攻擊機或靶機。
▲南韓士兵在北韓投誠的米格19前戒備。（圖／達志影像／美聯社）