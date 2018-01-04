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標普500去年漲幅最大的公司 是家牙醫醫材供應商

鉅亨網2018/01/04 11:56
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標普 500 指數去年經歷風光的 1 年，主要成份股蘋果、微軟、亞馬遜都見到至少約 4 成的漲幅，不過全年漲幅最高的股票，卻是一家小型牙醫產品供應商。

據《彭博》報導，製造商 Align Technology Inc.(ALGN-US) 是今年標普 500 最大的贏家，全年股價上漲約 130%，推升市值到 182 億美元。

Align 周三股價上漲 2.93%，收 231.20 美元。

這家總部設在加州聖何西的公司，2017 年的預期營收是 14.9 億美元，在短短 3 年中，公司銷售額幾乎翻倍。儘管如此，它在標普 500 指數中還是家小公司，標普 500 公司的平均年銷售額為 220 億美元。

由股價來看，Align 去年的高點是 11 月 27 日的 266.40 美元，低點是 1 月 30 日的 88.60 美元，過去 3 個月是股票大漲的關鍵。公司 10 月 27 日發布了超市場預期的財報，帶動投資人樂觀情緒。

Align 主力產品為 3D 數位掃瞄及牙齒矯正器，快速成長的原因，在於他們將產品的重點放在青少年，不使用一般的金屬矯正器，改用透明的裝置，提高「自拍族」的使用意願，同時，他們瞄準中國市場，都獲得不錯的成功。在 12 位華爾街分析師報告中，有 11 位建議買入，1 位建議持有，平均目標價為 273.73 美元。

Align 股價的飆升，也說明了去年標普 500 喜愛醫療保健股的趨勢。去年標普 500 漲幅最大的 20 家公司，有 4 家是醫療保健股，其中 3 家是年營業額低於 30 億美元的企業。

相較之下，2016 年 20 家漲幅最大的公司中，只有 1 家是醫療保健股，反倒下跌最多的 10 家股票，有 7 家是這類個股。

值得一提的是，Vertex Pharmaceuticals (VRTX-US) 在 2016 年慘跌，就是 10 支最差的個股之一，但是 2017 年谷底翻身，整體漲幅躍居前 3 名。股價上漲除了新藥獲肯定的利多因素之外，併購傳聞也是推升股價的重要動力。 

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關鍵字afp美股align牙醫設備醫材headline
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