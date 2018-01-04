標普500去年漲幅最大的公司 是家牙醫醫材供應商

標普 500 指數去年經歷風光的 1 年，主要成份股蘋果、微軟、亞馬遜都見到至少約 4 成的漲幅，不過全年漲幅最高的股票，卻是一家小型牙醫產品供應商。

據《彭博》報導，製造商 Align Technology Inc.(ALGN-US) 是今年標普 500 最大的贏家，全年股價上漲約 130%，推升市值到 182 億美元。

Align 周三股價上漲 2.93%，收 231.20 美元。

這家總部設在加州聖何西的公司，2017 年的預期營收是 14.9 億美元，在短短 3 年中，公司銷售額幾乎翻倍。儘管如此，它在標普 500 指數中還是家小公司，標普 500 公司的平均年銷售額為 220 億美元。