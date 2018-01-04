新書大爆料 川普勝選像見鬼 很怕被下毒

法新社報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，書中寫的事「完全不實」，但未提具體細節。川普也發出一項聲明，批評前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）在書中的評論，說巴農是「失心瘋」才出此言。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據美國記者沃爾夫新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」，川普對自己當選美國總統也感到一頭霧水，當時「表情像是看到鬼」。書中還說他不滿意就職典禮，而且很怕被下毒。

以下是「紐約雜誌」（New York Magazine）、「華盛頓郵報」（WP）、「衛報」（The Guardian）及英國廣播公司（BBC）等媒體刊登的新書節錄。

●川普勝選，自己也一頭霧水

新書寫道，大選夜8時過後不久，局勢發展出人意表，川普可能真的會勝選的趨勢愈發明顯，長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）對朋友說，川普「表情像是看到鬼」，川普妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）則是「流淚，但不是喜極而泣」。

●巴農認為小唐納和俄羅斯人會面是「叛國」

川普長子小唐納2016年6月在紐約川普大樓，與號稱握有不利於希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）資訊的俄羅斯律師會面。新書寫說，巴農形容這是「叛國」、「不愛國」，還說「當下應該馬上打給聯邦調查局（FBI）」。

「競選陣營3名高層，包括小唐納、川普女婿庫許納（Jared Kushner）和當時的競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），以為與外國政府人員碰面是好主意，而且還沒有帶任何律師。」

●川普不滿就職典禮

新書寫說：「川普不喜歡他的就職典禮。他很氣大咖明星都不屑參加、不滿下榻於布萊爾賓館（BlairHouse）且顯然與妻子吵架，女方似乎快哭了。」

●川普覺得白宮「可怕」

「事實上，川普覺得白宮令人心煩意亂，甚至有點可怕。他回到自己房間，這是甘迺迪入主白宮以來首度有總統夫婦分房睡。他頭幾天要求房內一台電視不夠要多放兩台，房門要加鎖，還一度與特勤局人員僵持不下，對方堅持要有出入房間的管道。」

●川普擔心被下毒

「川普長久以來擔心遭人下毒，這是他喜歡吃麥當勞（McDonald's）的原因之一，因為沒人知道他會來且食物已經預先做好，比較安全。」

●第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）懷總統夢

新書指出，伊凡卡和丈夫庫許納據傳早已講好，她未來可能參選總統，成為美國第一位女總統的人會是她，不是希拉蕊。

●伊凡卡也嘲笑老爸的「瞞天過海」髮型

川普的髮型像戴著扁帽，被人懷疑是為了遮禿。根據新書，伊凡卡與老爸保持一定距離，甚至會在其他人面前取笑川普「瞞天過海」髮型。

●川普崇拜媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）

沃爾夫曾為梅鐸寫傳記，他形容川普非常推崇梅鐸。例如梅鐸原本答應拜訪總統當選人川普，卻有事耽擱了，部分賓客準備離席時，愈來愈焦躁的川普向他們保證梅鐸已經在路上。川普說：「他是一大偉人，也是最後一位偉人，大家得留下來看他。」

不過梅鐸並沒有同等「回敬」，據說梅鐸和川普在電話中談論川普和矽谷主管會面一事，提到H-1B簽證議題時，梅鐸一度罵髒話，稱川普「真是白癡」（idiot）。

●巴農談中國

「巴農表示，真正的敵人是中國。中國在新冷戰中處於第一戰線。中國很重要，其他都無關緊要。我們沒把中國搞懂，其他都免談。一切很簡單，中國現在處在納粹德國1929年到1930年的狀況。中國人和德國人一樣，是世上最理性的人，直到最後失去理性，會像1930年代的德國一樣，變成一個極端民族主義國家，而且一旦發生，就會是請鬼容易送鬼難。」

●川普和幕僚兩相猜忌

幕僚缺乏忠誠度，據說是因為川普本身對下屬態度很有問題。新書說，川普會思索每個幕僚的缺點。

新書說，川普認為巴農不忠誠且外表邋遢、前白宮幕僚長蒲博思（Reince Priebus）軟弱矮小、庫許納是馬屁精、前白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）又蠢又醜、資深顧問康威（Kellyanne Conway）是愛哭鬼，且庫許納和伊凡卡根本不應該到華府。

●佛林自知與俄方接觸會有問題

根據新書，美國前國家安全顧問佛林（MichaelFlynn）的好友曾在美國大選前提醒他，收俄方4萬5000美元演講費不是好主意，但他回說「我們勝選的話才會有事」。（譯者：中央社盧映孜）1070104