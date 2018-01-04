傳中偷運石油到北韓 美專家：美應徹查

美國智庫蘭德公司（RAND Corporation）資深防衛分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）在國會山莊報（The Hill）撰文指出，質疑北京是否打算全面執行對北韓制裁是合理懷疑，因為這類制裁不利中國的北韓政策。

儘管中國多次重申完全遵守聯合國對北韓的制裁決議，也否認有中國船隻涉嫌販賣石油給北韓，但南韓政府日前查獲香港籍船隻違反禁令，運油到北韓，背後可能涉及中國企業。川普日前也推文譴責，表示對中國允許石油輸往北韓感到失望。

（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）美國總統川普日前推文指責中國違反禁令，允許船隻運送石油到北韓。美國防專家指出，中國不願見到北韓政權瓦解，朝鮮半島戰略也不曾改變，美應徹查北京是否放寬執行制裁。

他指出，北京應會設法阻止北韓政權崩解，也不願見到親美的韓國，並擔憂北韓民生受威脅，最終導致北韓政權終結，使中國領導人格外謹慎。

葛羅斯曼表示，過去幾年，中國一直不願將北韓推到絕境。平壤在2013年第3次核試後，北京採取包括新貿易制裁和減少能源提供等措施的同時，仍決定繼續和北韓的外交與經濟關係。

北韓2016年3月第5次試射後，北京強調生活所需，以確保聯合國制裁集中在杜絕核發展計劃資金，而不是威脅政權穩定，這意味北京可以繼續向北韓進口煤炭。煤炭佔北韓出口的40%。

但他也指出，中國對北韓領導人金正恩的不滿反映在中國願意與美國攜手合作，去年聯合國就通過3項對北韓制裁決議。北京同時也緊縮與北韓的雙邊貿易，進行經濟制裁，並在去年11月派遣特使到平壤。

更罕見的舉動是，去年8月，北京同意讓美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）觀察在北韓邊境的中國軍隊演習情況，美中雙方稍後還進行安全會談，討論北韓突發事件因應。

葛羅斯曼指出，美國決策者應該全面考量所有事態發展，但要謹記的是，中國的朝鮮半島戰略演算未改變。美國應該徹查北京是否有試圖放鬆執法的跡象，若是屬實，美國應該公開投訴。1070104