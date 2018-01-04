台灣燈會主燈 忠義天成台灣犬亮相

（中央社記者陳葦庭台北4日電）2018台灣燈會主燈和小提燈造型今天亮相，今年主燈以「忠義天成」為主題；小提燈則命名為「達力狗」，狗耳朵會在搖擺過程中飛揚，夜晚提著還會有狗腳印投影在地上。

交通部觀光局今天舉辦2018台灣燈會主燈暨小提燈發表會，配合今年狗年，主燈以忠義天成為主題，造型設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬佇立於阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，讓世界看見台灣，也歡迎各地民眾來台灣作客。

嘉義縣長張花冠致詞時說，嘉義具有優良觀光條件，只怕沒被發現，今年燈會面積可說是史上最大，這次將發放10萬盞小提燈，盼民眾到嘉義看台灣燈會。