賴清德入住官邸改風水？政院：無稽之談是為需要而改

台北市議員徐弘庭爆料行政院長賴清德疑似改風水，對於即將入住的金華官邸大興土木，更動大門與新開後門。行政院發言人徐國勇今(4)日回應，賴清德根本不信風水，這是無稽之談。

徐弘庭指出，「賴神」改風水或逃避民意，並沒有辦法解決問題。賴清德未來即將入住金華官邸，預計陳抗會不斷，但他不直接面對民意，卻聽信風水師的意見大興土木更動大門、新開後門、移樹、塗銷去年才畫設的機車與汽車停車格，未來還要更改單行道的動線，這是與民爭道，且濫用民脂民膏，干擾居民生活。

徐弘庭說，過去包括關廠工人、樂生療養院等抗議，都不曾見過哪個總統或行政院長為此大修官邸，如今為了賴清德改風水、逃避陳抗，難道這就是民進黨所謂「最會溝通的政府」嗎？



▲（圖／翻攝徐弘庭臉書）

徐國勇澄清，賴清德根本不信風水，從他過去成立選舉服務處，從不挑日期，也不會請人看風水，這是外界有所誤解。至於金華官邸整修是因為出入動線，還有交通視線死角的安全問題，才會做了些微調整。

徐國勇說，雇工把金華官邸另外開後門，這是要讓安全人員進出方便。官邸調整都向相關單位申請過，其中後門部分是向台北市政府申請。不論是塗銷停車格或其他舉措，都按照程序申請且經核准，改風水是無稽之談，也是沒有必要的聯想。



▲（圖／翻攝徐弘庭臉書）