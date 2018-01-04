滴滴海外擴張 收購巴西最大叫車平台

巴西經濟日報（Newspaper Valor Economico）3日報導，滴滴出行正在洽購巴西叫車軟體99的大部分股權，金額為6億美元。此外，滴滴還將追加投資3億美元，進行在當地的業務擴張。

澎湃新聞報導，99成立於2012年，已進入巴西400多個城市，提供3大類行動出行服務：99Pop的自小客貨叫車；99Taxi涵蓋大部分市場的計程車服務；99Top在聖保羅提供豪華計程車出租。

（中央社台北4日電）中國叫車平台「滴滴出行」在拿到新一輪的40億美元（新台幣1191億元）股權融資後，4日宣布收購巴西當地最大共享出行企業99。99擁有30多萬名司機，以及1400萬名註冊用戶。

滴滴並未確認上述的收購金額，僅表示，未來，雙方團隊將繼續透過智慧交通技術服務當地市場，向用戶提供更便利的行動出行服務，為司機提供更多收入機會，為當地城市提供以大數據驅動的智慧交通技術。

此次收購也是滴滴國際化戰略升級的關鍵一步。滴滴先前以投資方式在海外叫車軟體中獲得股權，建立夥伴關係，已和Grab、Lyft、Ola、Uber、99、Taxify、Careem全球7個主流出行企業建立夥伴關係。

滴滴出行2017年12月宣布完成新一輪逾40億美元股權融資。滴滴當時表示，公司將進一步加大對人工智慧（AI）交通技術的投入，加速推進國際化以及包括新能源汽車服務在內的創新業務。1070104