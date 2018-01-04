捷特航空正副駕駛空中吵架 無人駕機

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度捷特航空一架飛機日前飛行途中，正、副駕駛爭吵且正駕駛掌摑女副駕駛，兩人先後離開駕駛艙導致飛機一度無人駕駛，嚴重影響飛安，捷特航空已把這兩人停飛調查。

「印度時報」（Times of India）今天報導，捷特航空（Jet Airways）一架搭載324名乘客和14名機組人員從倫敦飛往孟買的航班，在起飛9個小時後，正、副駕駛因故發生爭吵，正駕駛掌摑女副駕駛，女副駕駛負氣離開駕駛艙到空廚間垂淚。

機組人員安撫女副駕駛，試圖讓她返回駕駛艙；同時，正駕駛也透過艙內電話要求機組人員把他的副駕駛帶返駕駛艙，最後甚至自己走出駕駛艙勸服女副駕駛返回駕駛艙，導致飛機有一段時間無人駕駛。