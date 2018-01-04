NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳喬恩酒駕十萬交保　狼狽走出北檢直播／小嫻婚變後　首度現身記者會理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

捷特航空正副駕駛空中吵架 無人駕機

中央社2018/01/04 12:03
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度捷特航空一架飛機日前飛行途中，正、副駕駛爭吵且正駕駛掌摑女副駕駛，兩人先後離開駕駛艙導致飛機一度無人駕駛，嚴重影響飛安，捷特航空已把這兩人停飛調查。

「印度時報」（Times of India）今天報導，捷特航空（Jet Airways）一架搭載324名乘客和14名機組人員從倫敦飛往孟買的航班，在起飛9個小時後，正、副駕駛因故發生爭吵，正駕駛掌摑女副駕駛，女副駕駛負氣離開駕駛艙到空廚間垂淚。

機組人員安撫女副駕駛，試圖讓她返回駕駛艙；同時，正駕駛也透過艙內電話要求機組人員把他的副駕駛帶返駕駛艙，最後甚至自己走出駕駛艙勸服女副駕駛返回駕駛艙，導致飛機有一段時間無人駕駛。

據報導，副駕駛後來返回駕駛艙，但期間正、副駕駛再度發生爭吵，副駕駛又負氣離開駕駛艙，讓機組人員很擔心影響安全，但所幸航班最後在2日午夜安全降落孟買。

捷特航空受詢時證實，1日倫敦飛孟買的9W 119航班駕駛艙內人員發生一些「誤會」，但「問題很快就獲得解決」，324名乘客包括2名嬰兒，還有14名機組人員都安全抵達孟買。

捷特航空表示，公司已把這起事件向印度民航總局報告，把兩名人員停飛，啟動整起事件的調查程序。

印度民航總局局長布拉（B S Bhullar）指出，捷特航空上述事件是個「嚴重問題」，民航總局已經下令調查，且暫停涉及上述事件的副駕駛飛行執照。1070104

走出迷失 孔令奇自信繳出人...新台幣午盤升0.5分 暫收...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan