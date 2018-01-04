捷特航空正副駕駛空中吵架 無人駕機

（中央社記者康世人新德里4日專電）印度捷特航空一架飛機日前飛行途中，正、副駕駛爭吵且正駕駛掌摑女副駕駛，兩人先後離開駕駛艙導致飛機一度無人駕駛，嚴重影響飛安，捷特航空已把這兩人停飛調查。
「印度時報」（Times of India）今天報導，捷特航空（Jet Airways）一架搭載324名乘客和14名機組人員從倫敦飛往孟買的航班，在起飛9個小時後，正、副駕駛因故發生爭吵，正駕駛掌摑女副駕駛，女副駕駛負氣離開駕駛艙到空廚間垂淚。
機組人員安撫女副駕駛，試圖讓她返回駕駛艙；同時，正駕駛也透過艙內電話要求機組人員把他的副駕駛帶返駕駛艙，最後甚至自己走出駕駛艙勸服女副駕駛返回駕駛艙，導致飛機有一段時間無人駕駛。
據報導，副駕駛後來返回駕駛艙，但期間正、副駕駛再度發生爭吵，副駕駛又負氣離開駕駛艙，讓機組人員很擔心影響安全，但所幸航班最後在2日午夜安全降落孟買。
捷特航空受詢時證實，1日倫敦飛孟買的9W 119航班駕駛艙內人員發生一些「誤會」，但「問題很快就獲得解決」，324名乘客包括2名嬰兒，還有14名機組人員都安全抵達孟買。
捷特航空表示，公司已把這起事件向印度民航總局報告，把兩名人員停飛，啟動整起事件的調查程序。
印度民航總局局長布拉（B S Bhullar）指出，捷特航空上述事件是個「嚴重問題」，民航總局已經下令調查，且暫停涉及上述事件的副駕駛飛行執照。1070104