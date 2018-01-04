NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳喬恩酒駕十萬交保　狼狽走出北檢直播／小嫻婚變後　首度現身記者會理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

羅福全：國防預算應占GDP3%水準

中央社2018/01/04 12:00
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者范正祥台北4日電）台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全表示，國防預算應占國內生產毛額（GDP）3%水準。正常國家國防預算約都占GDP2.2%到3%間，「台灣只占1.8%，太低了」。

總統蔡英文去年12月29日說，自身國防能力提升，是國家安全最終保障，每年國防預算都會在合理範圍內穩定成長。

羅福全接受中央社記者訪問時表示，中國對台灣最大軍事威脅是潛艇和飛彈，台灣應增加國防預算，反映在反潛和反飛彈的的安全防禦。另外，中共軍機不斷多批次、多架次「繞島巡航」，凸顯台灣應當增強防空能力。

他說，當前台灣重大建設和發展多已到位，「目前是提高國防預算的適當時機」。未來如果增加國防預算，可部分用在改革軍校，推動軍校現代化。

羅福全表示，台灣要維持兩岸關係和平，須有堅實國防當後盾。未來如果台灣增加國防預算，不應被視為升高兩岸關係緊張，蔡總統也一再強調維持現狀。

他說，蔡總統上任以來處理兩岸關係非常適當。中國方面如果要了解台灣對兩岸關係的態度，「是以蔡英文的發言最重要」，不是看台灣是否增加國防預算。

談及台灣對區域的重要性，羅福全表示，台灣對亞太安全非常重要，台灣影響美國、日本和中國間的平衡。台灣海峽也是日本生命線，日本80%以上進口石油都通過台灣海峽，如果台海不和平，等於切斷日本生命線。1070104

斗六茂谷柑紅了 聞香啜甜...走出迷失 孔令奇自信繳出人...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan