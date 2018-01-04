羅福全：國防預算應占GDP3%水準

羅福全接受中央社記者訪問時表示，中國對台灣最大軍事威脅是潛艇和飛彈，台灣應增加國防預算，反映在反潛和反飛彈的的安全防禦。另外，中共軍機不斷多批次、多架次「繞島巡航」，凸顯台灣應當增強防空能力。

總統蔡英文去年12月29日說，自身國防能力提升，是國家安全最終保障，每年國防預算都會在合理範圍內穩定成長。

（中央社記者范正祥台北4日電）台灣安保協會名譽理事長、前駐日代表羅福全表示，國防預算應占國內生產毛額（GDP）3%水準。正常國家國防預算約都占GDP2.2%到3%間，「台灣只占1.8%，太低了」。

他說，當前台灣重大建設和發展多已到位，「目前是提高國防預算的適當時機」。未來如果增加國防預算，可部分用在改革軍校，推動軍校現代化。

羅福全表示，台灣要維持兩岸關係和平，須有堅實國防當後盾。未來如果台灣增加國防預算，不應被視為升高兩岸關係緊張，蔡總統也一再強調維持現狀。

他說，蔡總統上任以來處理兩岸關係非常適當。中國方面如果要了解台灣對兩岸關係的態度，「是以蔡英文的發言最重要」，不是看台灣是否增加國防預算。

談及台灣對區域的重要性，羅福全表示，台灣對亞太安全非常重要，台灣影響美國、日本和中國間的平衡。台灣海峽也是日本生命線，日本80%以上進口石油都通過台灣海峽，如果台海不和平，等於切斷日本生命線。1070104