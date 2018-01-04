走出迷失 孔令奇自信繳出人生代表作

憶及剛出道的時光，當孔令奇成功拿到新人獎肯定後，他以為一切就會很順利，「我紅了嘛，也許可以唱一輩子了」。但事實並非如他所願，做第2張專輯時，反而變得更不自由，唱片公司過度的包裝和控制，讓他漸漸厭倦這樣的環境。

孔令奇2001年出道，隔年就以專輯「01」獲得第13屆金曲最佳新人獎，打敗同年度入圍者S.H.E、許哲珮等人；第25屆金曲獎上，他以美式復古風的「老派戀情」一曲，打敗前輩音樂大師李宗盛的「山丘」，一舉奪得金曲最佳單曲製作人獎。

（中央社記者江佩凌台北4日電）說到歌手孔令奇，多數人對他依稀印象是孔子的後代。其實16年前，孔令奇就拿到金曲新人獎肯定打開知名度，儘管曾迷失自我，如今他已成為獨當一面的音樂人，繳出人生代表作。

「當一棵搖錢樹長出來後，他不會給你自由的，就會更想管你，更想告訴你要怎麼做。」對孔令奇而言，生活的規矩不是來自別人的口令，而是「自己」；然而，他也理解唱片公司的角度和立場，但待久了，都是要聽別人教他怎麼做。

發完第2張專輯後，孔令奇沉澱幾年，中間還曾演戲，直到2013年發行專輯「懸浮記憶」，才又看見他的蹤影。近年他固定在中國大陸擔任介紹嘻哈街頭音樂廣播秀「嘻哈公園」的製作和DJ，陸續接觸到許多獨立音樂人，也漸漸成為他音樂創作的養分。

他坦言，過去多多少少都有些包袱，一直在歌壇中不夠有自信能完全「靠感覺」做專輯，「市場會接受這首歌嗎？這樣寫人家會怎麼看我？」思緒不斷撞牆的他，甚至做不出自己真正喜歡的音樂。

然而去年春天，孔令奇在籌備新專輯過程中，遇上他的父親去世，孔令奇突然成為家中輩分最高的人，讓他措手不及，也被逼迫著快速成長。

談到父親，他直言，失去父親的難過是抱著一輩子的傷痛，「永遠無法走出去」，而他也只能從這樣痛苦的經歷，學會感受一些事情。

親人的離開，使得孔令奇感受到生命的無常和脆弱，但也讓他直接決定新專輯的方向和精神，「人生只會活一次，做你要做的事。」

由於孔令奇從小在國外長大，身旁的人都叫他KUNG，因此在這張經過重新體悟人生的新專輯，便直接取名為KUNG，他說「這個名字就是我，回到我開始欣賞音樂的初衷」。

「我想要給大家一個代表作，所以叫我名字就好了。沒有任何包裝、任何企劃，完全就是我。」孔令奇用堅定的眼神說，展現他毫無動搖的態度。

一旦孔令奇認為不適合他的作品，寧願放棄也無所謂，像是唱片公司已幫他拍完3支新歌MV後，孔令奇其實不喜歡，因此，做完專輯、拍完所有MV後，他消失了一個月，連經紀人都連絡不到。

事實上，孔令奇自掏腰包找好友協助，一個月內重新拍完那3支MV，甚至自己找編舞老師練舞，展現舞蹈實力，成功帶回公司交差。聊到這裡，經紀人則在一旁苦笑著說：「幸虧他自己重拍了。」

其中在新歌BOSS的MV，取景於充滿洋式風格的獨棟別墅，孔令奇介紹那是他妹妹的家，更直接透露，專輯中有一半正式的歌曲錄音過程，其實都在那棟別墅裡完成，而非錄音室。

孔令奇先是借了他妹夫的衣櫥，在房間加掛了很多條棉被，目的就是要隔絕聲音，至於錄音設備，他則說：「就一台電腦自己錄。」

孔令奇提到，專輯中不少歌的Demo其實是他在廚房最有感覺時記錄下來的，因為往往進了正式錄音室，就唱不出他喜歡的味道，「可能不是完美的、可能音有點不準，可是我的感受是喜歡的」。

專輯從籌備到發行，花了約2年時間，過程中已寫出30到40首歌曲，孔令奇除了編曲和其他人合作，他強調，就算進錄音室，唱歌、和聲也都是自己錄，「因為我知道這張專輯會是我的代表作，所以我不讓人家碰」，整張專輯就是要靠自己完成。

多數人對他依稀的印象是孔子後代，但孔令奇不希望這成為他的代表身分和形象，他說：「如果真的要抱著孔子的後代來做這張專輯，沒有人可以承受的了這種包袱。」並說，「76代的孔子傳人應該要唱什麼歌，我都不知道」。

打趣問他若能遇到孔子本人，會想做什麼事？他想了一下後笑回，還真沒想過穿越這件事情，說不定死了之後就會遇到他，「可能就會給他聽聽Real Life（孔令奇創作的新歌）吧，看他覺得怎麼樣」。

孔令奇更想向這名偉大的祖先說：「你寫了那些論語，我寫了這些歌曲，這就是我的理念。」顯然孔令奇已變得更有自信，獨當一面，勇敢創作屬於KUNG的音樂，唱出對世界的態度。1070104