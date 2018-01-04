立院臨時會協商無共識 5日談話會決定

民進黨團總召柯建銘說，依憲法規定，提案要求召開臨時會，民進黨團所列議案，都是沒來得及在會期內完成，必須召開臨時會處理；明天上午召開談話會、中午程序委員會，下午就開院會，預計從8日一路開到31日。

蘇嘉全上午召集朝野協商，研商民主進步黨立委柯建銘等67人所提召開臨時會相關事宜。民進黨立委提案在臨時會依序處理勞基法修法、監委人事同意權、農田水利會組織通則修正草案、所得稅法修正草案、總預算案，及國家住宅及都市更新中心設置條例草案等。

（中央社記者劉冠廷、陳俊華台北4日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商臨時會相關事宜，朝野黨團對所主張的議案與順序各有堅持，討論約兩小時後，蘇嘉全裁示，協商無共識，明天舉行談話會處理臨時會事宜。

中國國民黨立法院黨團書記長林為洲表示，臨時會要召開，希望可以審查總預算案、稅改、空污法修法、集遊法修法、以及親民黨所主張的邀請行政院長賴清德到立法院報告空污法，國民黨很客觀地提出要討論的案子，希望大家能協調出一個結果。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，請朝野思考臨時會常態化的問題，勞基法修法盼能朝野坐下來好好談，而空污的問題，希望賴清德能到立法院專案報告，讓國人安心；至於農田水利會組織通則修正草案、監委人事同意權等問題，盼大家好好談。

時代力量立法院黨團副總召高潞．以用說，時代力量認為勞基法在社會引起很大的爭議，不會因為臨時會要處理，就達到雙贏境界，不宜在臨時會處理勞基法修法；另外，礦業法修法已經有高度社會共識，若能優先加入礦業法、空污法修法以及總預算案，比較符合社會共識。

由於會中朝野黨團對於臨時會要處理的議案，各有想法與堅持，無法凝聚共識，蘇嘉全裁示，協商無共識，明天上午9時舉行全院委員會的談話會，處理召開臨時會相關事宜。

此外，今天的朝野協商中，國民黨團副書記長曾銘宗向蘇嘉全呼籲，法案的協商不要只是程序，時間一到就要表決，蘇嘉全則表示，會用很多時間好好的談清楚，讓外界聽懂各黨團的主張。1070104