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美記者新書大爆料！川普怕被下毒　伊凡卡想當總統

國際中心／綜合報導2018/01/04 12:16
▲美國記者出新書，爆料川普一家秘辛。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.1.4）
▲美國記者出新書，爆料川普一家秘辛。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.1.4）

近日美國記者麥可吳爾夫（Michael Wolff）出版了一本新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House），內容爆料了許多關於川普及其家人的秘辛，包括了大選時，川普原本以為自己會敗選，因此得知當選時其實十分驚恐；另外，川普的長女伊凡卡（Ivanka Trump）其實抱有總統夢，還有川普很害怕自己被下毒。


美國記者出新書，爆料川普一家秘辛。（圖／翻攝自亞馬遜 , 2018.1.4）

吳爾夫在書中爆料，在2016年美國總統大選當時，原本以為自己將會敗選的川普，最後發現竟然當選，感到十分驚訝；而據小川普（Donald Trump Jr.）所形容的，川普當下的樣子彷彿像是「看到鬼」一般，他從一開始的呆若木雞，轉為無法置信，甚至變的驚恐。不過到了最後，「川普成為了相信這是自己所應得，且完全有能力擔任美國總統的人。」


書中爆料伊凡卡（圖右）其實抱有總統夢。（圖／翻攝自getty images , 2018.1.4）

書中還指出，川普的女兒伊凡卡未來很有可能會投入總統大選，而她本人對此感到相當興奮，因為有機會成為美國第一個女總統的人將是她，而非希拉蕊（Hillary Clinton）。另外書中也透露，多年來川普一直害怕自己吃的食物遭人下毒，而這也是他為何這麼愛吃麥當勞，因為這些速食都是在沒人知道他會吃到的情況下，預先做好的。

關鍵字川普伊凡卡爆料美國
開自殺死者玩笑　美國網紅被罵翻

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