全球最大黃金ETF連漲11天 SPDR刷新紀錄

FX168 財經網報導，2017 年，SPDR Gold Trust 有大約 15 噸的黃金流入，年底持倉量為 837.5 噸。道明證券 (TD) 大宗商品策略師 Ryan McKay 表示，由於整體持倉較低，資料其實沒有看上去那麼好。但他表示，今年估計會有更多的流入。

新年伊始，全球最大的黃金上市交易基金 SPDR Gold Shares ETF(GLD) 在週二 (2 日) 上漲 1.2%，連續上漲天數達到創紀錄的 11 天。週三 (1 月 3 日) 常規交易時段開盤時小幅回落。

道明證券今年看多黃金，原因是美國聯準會 (Fed) 在低通膨環境下不會像預期中「鷹派」。McKay 補充道，考慮到地緣政治和股市風險，股票基金可能會更多持有 SPDR Gold Trust。

由於此前市場預期 Fed 可能放慢升息步伐，打壓美元指數在週二 (1 月 2 日) 跌至 91.75 的 3 個半月低位，提振現貨黃金在週三 (1 月 3 日) 亞洲時段創下 1321.35 美元的 3 個半月高位。

不過，因週三公佈的美國製造業和建築資料樂觀，且 Fed 12 月會議記錄顯示，今年仍可能升息數次，美元指數反彈，現貨黃金自 3 個半月高位回落，盤中最低下探 1307 美元的日內低點。

現貨黃金自高點回落。

另一方面，現貨金的 14 日強弱相對指標 (RSI) 週二觸及 75，為 2017 年 9 月以來最高。技術分析師表示，RSI 在 70 以上顯示超買，可能預示價格將會修正。

加拿大豐業銀行 (ScotiaMocatta) 分析師在研究報告中指出，相對強弱指標顯示黃金處於超買，因此可能導致短期拋售。

永豐金融研究主管 Mark To 表示，目前預期會出現一些通膨預期，人們對股市樂觀的同時對商品一樣充滿信心。黃金衝破 1300 美元後，應該抓住短期機遇做多，1340 美元可能是個阻力位置。