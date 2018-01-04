無黨聯盟替調委爭健康檢查費　黃怡騰：要看有無違法

新北市議會無黨團結聯盟黨團表示，新北市2016年高達2萬4,000多件的調解案件中，8成調解成立的件數都有賴調解委員，因此要求新北市政府補助調解委員每年8,000元的健康檢查費及書報費；新北市政府法制局長黃怡騰回應，在無違法的前提下，會盡快努力達成。

無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢認為，各區調解會的委員，每天都要排班協助調解大大小小的糾紛，調解委員貢獻自己的專長，協助區民解決問題，減少民眾耗時又浪費精神的訴訟，及減少社會資源的浪費，真的很辛苦，應該要顧到這些委員的健康；新北市議員金中玉、游輝宂也呼籲，要給調解委員基本的尊重與福利。