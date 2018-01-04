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無黨聯盟替調委爭健康檢查費　黃怡騰：要看有無違法

記者陳志仁／新北報導2018/01/04 12:22
▲新北市議會無黨團結聯盟黨團召開記者會，要求新北市政府補助調解委員每年8,000元的健康檢查費及書報費。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.04）
▲新北市議會無黨團結聯盟黨團召開記者會，要求新北市政府補助調解委員每年8,000元的健康檢查費及書報費。（圖／記者陳志仁攝，2018.01.04）

新北市議會無黨團結聯盟黨團表示，新北市2016年高達2萬4,000多件的調解案件中，8成調解成立的件數都有賴調解委員，因此要求新北市政府補助調解委員每年8,000元的健康檢查費及書報費；新北市政府法制局長黃怡騰回應，在無違法的前提下，會盡快努力達成。

無黨團結聯盟黨團總召蔡錦賢認為，各區調解會的委員，每天都要排班協助調解大大小小的糾紛，調解委員貢獻自己的專長，協助區民解決問題，減少民眾耗時又浪費精神的訴訟，及減少社會資源的浪費，真的很辛苦，應該要顧到這些委員的健康；新北市議員金中玉、游輝宂也呼籲，要給調解委員基本的尊重與福利。

新北市議員李翁月娥指出，新北市2016年高達2萬4,000多件的調解案件中，8成調解成立的件數都有賴409位調解委員協助，且各區的調解委員主席都是地方領頭羊，為讓調解委員可健健康康的繼續為新北市民眾排解糾紛，呼籲新北市政府補助調解委員每年8,000元的健康檢查費及書報費。

法制局長黃怡騰說，法制局將加強與各區調解委員的互動，也感謝調解委員貢獻自己的專長、時間，協助排解民眾大大小小的糾紛；至於議員要求新北市政府補助調解委員每年8,000元的健康檢查費及書報費，在無違法的前提下，會盡快努力達成。

關鍵字新北市議會調解委員健康檢查黃怡騰
幫派糾紛　鳳警徹夜收網逮人獨家／汽車駕駛毆人逃逸　路人傻眼

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