財務亮紅燈傳再裁員　國民黨稱年度考核不適任

自黨產會成立以來，積極追查國民黨黨產，讓國民黨出現沉重的財務壓力，即便進行過一波大量解僱，每個月開銷仍達三千萬，其中有兩千萬屬於人事費用；國民黨行管會主委邱大展近期也以網路直播與記者會方式向黨產會喊話，要發放國民黨大解所需的勞工退休金、資遣費等經費9.7億元，讓大量解雇員工能在農曆年前領到款項，過個好年。

國民黨產面臨被民進黨政府追殺的困境，因此2016年曾資遣738名黨工，再回聘310人，但國民黨財務壓力依舊沉重，《NOWnews今日新聞》昨率先披露農曆年前國民黨將再次啟動裁員。國民黨發言人洪孟楷今(4)日說明，會有年度檢討人事有無不適任情形，不過沒有名額的限制，而這也是聘雇同仁年度必要考核。

洪孟楷表示，國民黨裁員計畫不是事實，但自從黨主席吳敦義上任後一直要求黨中央同仁發揮每個人應有的戰力，在適當的位置上把最佳的戰力給發揮出來，也會年度檢討人事有無不適任情形，但並沒有名額的限制，而這也是聘雇同仁年度必要考核。

洪孟楷說，各組織會檢討不必要的開銷，以最精簡的人事成本跟最有效的方式來做事，譬如說吳敦義上任後的三場大型活動則都是同仁自己找廠商辦理，而非像以前委外辦理。

洪孟楷表示，目前國民黨被黨產會清算而造成財務困難是事實，沒有辦法幫辛苦的同仁加薪也是事實，但是絕對沒有裁員的計畫，希望所有的同仁都可以安心工作、安心上班，努力的為台灣民眾謀取更大的福利。