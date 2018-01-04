暴風雪籠罩美東 紐約市宣布4日停課

（中央社記者黃兆平紐約3日專電）美東的極凍跨年才剛結束，東岸三州接著就要面對今年第一場暴風雪。國家氣象局（NWS）預估，紐約全市積雪有12至20公分，風速更逾每小時80公里，紐約市為此已宣布4日停課。
破紀錄的嚴寒連日籠罩美東，一股由南往北的炸彈氣旋（Bomb Cyclone），4日更侵襲紐約州、新澤西州、康乃狄克州等部分地區，有些地方的積雪可能超過25公分。
紐約市預計4日凌晨2點左右開始降雪，雪一直會下到晚上、甚至隔日凌晨才停，降雪量預估12至20公分，皇后區、布魯克林區和長島大部分地區的雪量甚至更多，低溫加上道路積雪結冰，交通將受到很大影響。
4日晚上雪停後，氣溫將繼續下探攝氏零下13度，6日更可能降到只有攝氏零下19度。
國家氣象局指出，炸彈氣旋今晚從維吉尼亞州海邊開始發威，沿海岸線一路往北竄，維吉尼亞州已宣布進入緊急狀態，估計4日將會籠罩緬因州、羅德島州、麻州等部分地區。紐約市及紐約州政府已準備好數千輛剷雪、撒鹽車，以及百萬噸雪鹽，嚴陣以待。
紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布4日全市停課一天，並呼籲民眾不要出門，開車更是非常危險。大紐約地區許多加油站及超市，傍晚開始已經湧現購物的車潮與人潮。1070104