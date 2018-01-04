NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳喬恩酒駕十萬交保　狼狽走出北檢直播／小嫻婚變後　首度現身記者會理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

暴風雪籠罩美東 紐約市宣布4日停課

中央社2018/01/04 12:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者黃兆平紐約3日專電）美東的極凍跨年才剛結束，東岸三州接著就要面對今年第一場暴風雪。國家氣象局（NWS）預估，紐約全市積雪有12至20公分，風速更逾每小時80公里，紐約市為此已宣布4日停課。

破紀錄的嚴寒連日籠罩美東，一股由南往北的炸彈氣旋（Bomb Cyclone），4日更侵襲紐約州、新澤西州、康乃狄克州等部分地區，有些地方的積雪可能超過25公分。

紐約市預計4日凌晨2點左右開始降雪，雪一直會下到晚上、甚至隔日凌晨才停，降雪量預估12至20公分，皇后區、布魯克林區和長島大部分地區的雪量甚至更多，低溫加上道路積雪結冰，交通將受到很大影響。

4日晚上雪停後，氣溫將繼續下探攝氏零下13度，6日更可能降到只有攝氏零下19度。

國家氣象局指出，炸彈氣旋今晚從維吉尼亞州海邊開始發威，沿海岸線一路往北竄，維吉尼亞州已宣布進入緊急狀態，估計4日將會籠罩緬因州、羅德島州、麻州等部分地區。紐約市及紐約州政府已準備好數千輛剷雪、撒鹽車，以及百萬噸雪鹽，嚴陣以待。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）宣布4日全市停課一天，並呼籲民眾不要出門，開車更是非常危險。大紐約地區許多加油站及超市，傍晚開始已經湧現購物的車潮與人潮。1070104

川普力挺示威者 伊朗怒控美...勞基法再修正 蘇嘉全：一定...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan