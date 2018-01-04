勞基法再修正 蘇嘉全：一定會召開協商

時代力量立法院黨團總召徐永明說，總統蔡英文也說過，勞基法後續協商要談出大家可接受的方案，但民進黨團書記長何欣純卻說幾乎沒有協商空間，他要問，有沒有協商空間？勞基法會不會開協商？

蘇嘉全上午召集朝野協商，研商民進黨立委柯建銘等67人所提召開臨時會相關事宜。民進黨立委提案在臨時會依序處理勞基法修法、監委人事同意權、農田水利會組織通則修正草案、所得稅法修正草案、總預算案，及國家住宅及都市更新中心設置條例草案等。

（中央社記者陳俊華、溫貴香台北4日電）立法院長蘇嘉全今天承諾，一例一休再修正的勞基法部分條文修正草案一定會召開協商，非不得已不會進入院會；七休一鬆綁、輪班間隔等兩項關鍵條文，盼朝野協商講清楚。

蘇嘉全說，「會，會開協商」，勞基法的冷凍期到1月6日。何欣純則說，前提是大家可以理性、坐下來好好討論，當然可以協商，如果是情緒上的發言，讓議事過程不平和，當然沒有協商空間。

蘇嘉全表示，「未來臨時會真的不要常態化」，在委員會審法案過程要能理性討論，若總預算像去年能提早結束，就不必排到臨時會；一例一休如果在委員會利用3、4天，一條一條好好討論，一定會有結果。

他說，但是大家就不討論，就把草案送到院會，院會又不好好溝通，當然最後沒辦法縝密地把每個小環扣都找出來，像以前滿多法案大家好好討論，有共識就處理，沒共識再討論，會比較精確。

蘇嘉全說，「我們真的應該承認，上次的一例一休我們都沒有好好討論」，因為從委員會開始到院會，大家就一直開始對立、吵架，如果能夠好好討論，時間其實是夠的。

中國國民黨立法院黨團書記長林為洲憂心朝野協商若沒結論就會直接表決，他說，總統蔡英文日前表示，希望後續協商能談出大家可共同接受的方法，總統已經提示，是否有凝聚共識與修正的空間？

蘇嘉全當場承諾一定會協商，他反問如果朝野協商為了一個「得」或「應」無法妥協，該怎麼處理？林為洲回說「當然要進入院會」，蘇嘉全說「對嘛，非不得已不會進入院會，勞基法只有8條，如果強制表決一個小時就通過」，但希望朝野協商多花點時間把細節講清楚。

林為洲說，爭議條文只有兩條七休一鬆綁與輪班間隔11小時改8小時。蘇嘉全說，協商是實況轉播，就這兩條朝野把道理講清楚，民進黨團回去想清楚，也請勞動部到場說明，這很理性。

他表示，勞基法絕對不會一進去就從大體討論開始，會大家好好協商，有共識就通過，有意見的真的好好的請相關部會說明，這樣才是真的勞資雙贏，進入院會中說明各自立場、表決最不好，因為這不是政治意識型態，是為了勞工、也是為了企業界雙贏，「不要下次監察院再來糾正立法院嘛」。1070104