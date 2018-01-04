為阻止報案行徑囂張　計程車駕駛擦撞後搶手機、毆人逃逸

4日上午9時左右，位於高雄市鹽埕區發生一起肇逃車禍，計程車與機車擦撞，計程車駕駛不讓機車駕駛報案，將機車駕駛手機搶奪後破壞，雙方拉扯後，計程車駕駛則出拳毆打機車駕駛，在警方到場前，計程車駕車疑心虛則速往中正路東向逃離現場，如此囂張行徑被路旁民眾用手機全程錄影，不少人大感傻眼。



▲4日上午9時左右，位於高雄鹽埕區發生一起肇逃車禍，計程車與機車擦撞，計程車駕駛不讓機車駕駛報案，將機車駕駛手機搶奪後破壞，雙方拉扯後，計程車駕駛則出拳毆打機車駕駛。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）



▲計程車與機車擦撞，計程車駕駛不讓機車駕駛報案，將機車駕駛手機搶奪後破壞，雙方拉扯後，計程車駕駛則出拳毆打機車駕駛。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）



▲警方表示，民眾行駛道路，若遇車禍事故莫慌張，先打開閃黃燈人員退避到安全的地方等候警察到場(高速公路一定要退避到護欄以外)。同時，發生車禍駕駛人應面對處理，若置之不理逕行離開，可能構成肇事逃逸違規甚至違法罪責。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）

目擊者表示，上午9時左右，位於高雄鹽埕區大勇路與大仁路口，發生一起毆人肇逃車禍，李姓機車駕駛表示，今天剛好放假，在辦事途中，由大勇路西向東方向，與計程車擦撞，機車車頭蓋全毀，而當下本想私下和解，不料計程車駕駛不讓機車駕駛報案，將機車駕駛手機搶奪後破壞，還毆打機車駕駛；機車駕駛求自保情況下，雙方拉扯，計程車駕駛則繼續出拳毆打機車駕駛，如此囂張行徑讓一旁的目擊民眾傻眼。



▲機車車頭蓋全毀。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）



▲轄區警方接獲通報後，不到2分鐘即刻出動快打部隊到場了解。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）

轄區警方接獲通報後，不到2分鐘即刻出動快打部隊到場了解，同步向遭毆傷的李姓機車駕駛詢問肇逃計程車號，轄區警方將透過線上警網循線追人，盼速將肇事駕駛到案說明；只是光天化日發生如此囂張行徑，不少民眾直呼「老天有眼，打了人還跑，真誇張」，也有民眾說「難道是法律太輕了嗎？」。



▲計程車駕駛則出拳毆打機車駕駛。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）

警方表示，民眾行駛道路，若遇車禍事故莫慌張，先打開閃黃燈人員退避到安全的地方等候警察到場(高速公路一定要退避到護欄以外)。同時，發生車禍駕駛人應面對處理，若置之不理逕行離開，可能構成肇事逃逸違規甚至違法罪責。



▲計程車駕駛不讓機車駕駛報案，將機車駕駛手機搶奪後破壞，雙方拉扯後，計程車駕駛則出拳毆打機車駕駛。（圖／民眾提供 , 2018.01.04）