NBA達拉斯小牛改譯名 現稱獨行俠

（中央社達拉斯3日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯小牛隊（Dallas Mavericks）使用近20年的中文譯名，走入歷史，球隊今天對金州勇士的比賽中場宣布，從今在起改稱達拉斯獨行俠。

運動網站ESPN報導，經過5個月的活動，最終進入決選的新隊名包括「獨行俠」、「烈駒」、「狂馬」。獨行俠勝出之後將取代原本小牛，成為球隊向中文世界的行銷商標。這次更名不影響原有的英文隊名。

原小牛隊中文譯名行之有年，台灣及中國大陸的球賽轉播、報導、球評及球迷之間一向這樣稱呼。不過小牛名稱與馬頭隊徽不符的討論最近浮上檯面。