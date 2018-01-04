NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈陳喬恩酒駕十萬交保　狼狽走出北檢直播／小嫻婚變後　首度現身記者會理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

NBA達拉斯小牛改譯名 現稱獨行俠

中央社2018/01/04 12:25
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社達拉斯3日綜合外電報導）美國職籃NBA達拉斯小牛隊（Dallas Mavericks）使用近20年的中文譯名，走入歷史，球隊今天對金州勇士的比賽中場宣布，從今在起改稱達拉斯獨行俠。

運動網站ESPN報導，經過5個月的活動，最終進入決選的新隊名包括「獨行俠」、「烈駒」、「狂馬」。獨行俠勝出之後將取代原本小牛，成為球隊向中文世界的行銷商標。這次更名不影響原有的英文隊名。

原小牛隊中文譯名行之有年，台灣及中國大陸的球賽轉播、報導、球評及球迷之間一向這樣稱呼。不過小牛名稱與馬頭隊徽不符的討論最近浮上檯面。

英文中Mavericks除了是未上烙印的牲口，另外也有自由奔放、特立獨行的個人之意。

球隊去年9月向中文世界的球迷徵求中文隊名，老闆庫班（Mark Cuban）笑說，對於「小牛」這個隊名「不開心」。庫班說：「顯而易見，沒有人想當一隻小牛（little cow），我很高興有這個機會可以改隊名。」

球隊與運動媒體ESPN及中國大陸的騰訊合作，從球迷回覆的6萬多個提案中選出上述的3個決選隊名，並於11月底進入投票階段，一個多月期間球迷投下10萬多票，最後由獨行俠勝出。

1999年譯名還被叫小牛隊時，這支球隊透過選秀簽下出身中國大陸的中鋒王治郅，成為NBA首例。（譯者：中央社林宏翰）1070104

外交部證實 陳副總統將出...國民黨：財務困難屬實 絕無...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan