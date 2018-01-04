今日暖新聞》一件外套串起父母情　失而復得感激女警協尋

呂姓男子常年離家工作，身上穿著與父母一同購買的外套，就是想念父母時的慰藉，穿上後內心格外溫暖。上周未呂男不慎在一家店中遺失外套，苦於店家監視器故障，呂男便焦急地報警求助。受理的繼中派出所不因只是件外套而輕忽；女警張寧娟兩度前往店家協尋，終於尋獲，呂男感激得寫信到台中市警察局長信箱，感謝女警張寧娟將市民的小事也當作重要的事來協助。
▲呂姓民眾與父母各買一件的外套，是串起與父母的思念。（圖／記者鄧力軍翻攝）
當夜警員張寧娟前往店家調查，由於呂男離開店家4小時後才發現，而且時值週末夜晚、顧客絡繹不絕，加上店家監視器硬碟故障、無法調閱釐清，呂男自知尋回希望渺茫，但因為該外套深具意義，還是不斷拜託員警協尋。
警方表示，店家樓層間的監視器系統故障無法調閱，只能從呂男和店家陳述內容，去比對分析可能遺失的地點和時間，在場所有人都認為尋回機會渺茫。不過張員在得知遺失的外套係呂男多年前與父母一同購買(每人1件)，加上男也表示這些年忙於工作導致和家人間有所疏離，外套已經成為陪伴在身邊的重要物品，因此認為外套非常具有紀念價值，雖然相關線索不足，張員還是不氣餒、一定要盡力找回來。
耐心的張員不放棄希望，雖然再度上門探詢系統修復狀況及嘗試解析監視器檔案均無所獲，還是以逐一致電詢問的方式，找到當晚一時疏忽、拿走外套的當事人，隨即通知呂男前來認領，呂男感激得寫信給局長信箱，感謝女警張寧娟的熱心協助。