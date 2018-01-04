今日暖新聞》一件外套串起父母情　失而復得感激女警協尋

呂姓男子常年離家工作，身上穿著與父母一同購買的外套，就是想念父母時的慰藉，穿上後內心格外溫暖。上周未呂男不慎在一家店中遺失外套，苦於店家監視器故障，呂男便焦急地報警求助。受理的繼中派出所不因只是件外套而輕忽；女警張寧娟兩度前往店家協尋，終於尋獲，呂男感激得寫信到台中市警察局長信箱，感謝女警張寧娟將市民的小事也當作重要的事來協助。



▲呂姓民眾與父母各買一件的外套，是串起與父母的思念。（圖／記者鄧力軍翻攝）