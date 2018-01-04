台股盤中—台積電領軍半導體 站穩10800 個股表

美股持續攻高，費半指數也回升，激勵台股今 (4) 日強勢表現，開盤力守 10800 點之上，盤中維持平盤上小漲格局，其中權值股僅台積電力守紅盤，彌補了鴻海以及大立光股價下跌的壓力，指數盤中雖然上攻力道有限，不過電子股成交動能回溫，盤勢仍有持續攻高機會。

台股指數今日維持平盤上小漲格局，權值股僅有台積電強勢表態，其餘個股包含鴻海、大立光等，都在盤下震盪，台塑化、中華電、國泰金、南亞、富邦金、聯發科等，也持續小跌整理。

強勢股集中二線中小型，其中華晶科宣布參展 CES，首度亮相 3D 感測晶片，利多加持加持股價直奔漲停，世芯 - KY 則受惠挖控熱潮，股價也亮燈漲停，其餘包含所羅門、華擎等，股價同樣強勢表態。