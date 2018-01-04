不只6.5% 中國今年成長可望有意外的驚喜

摩根大通分析師週三上修中國 2018 年成長預期，自 6.5% 上升至 6.7%，理由是「外在前景樂觀」。中國國際金融 (CICC) 和上海證券公司預期連續第二年成長加速。2017 年一開始經濟學家也預期放緩，但一整年下來也陸續上修預期。

根據《彭博社》的調查，經濟學家共識是，中國 2018 年經濟成長將自去年的 6.8% 下降至 6.5%。然而，最新數據顯示，官方製造業規模依然強勁，且境外股創下 2009 年以來最棒開年表現，隨之有預期今年表現會更好的聲音出現。

從全球貿易力量到國內消費的復甦度，越來越多理由可相信，中國今年的經濟成長不會像預期那般大幅放緩。

對摩根士丹利來說，中國的棚戶區改造目標高於預期、流通資金不會太緊縮的再次承諾，加上中國出口的強勁需求，這些都是今年預期變更好的正面跡象。向上直衝的房地產市場、活潑的消費力，以及高科技製造設施的快速進展，這些是經濟學家認為中國經濟可以出現驚喜的其他因素。

香港匯豐控股亞洲經濟學研究部門共同主管 Frederic Neumann 表示，「2018 年成長可能加速，無畏市場逐步冷卻的預期。更多資金被動用來提高中國先進的製造能力，隨著資本支出飆升，這有助成長抬升。」

下述是經濟學家認為有助於推動成長驚喜的領域：

消費

新加坡 IHS Markit 首席亞太經濟學家 Rajiv Biswas 表示，對全球和國內經濟展望的信心有助支撐消費者支出。在 2016 年和 2017 年，消費支出已占中國成長約莫 2/3，也是中國經濟最重要的動能。

「出口成長優於預期，加上國內消費需求有活力，這可以對中國經濟成長有上行的可能性。」

股市榮景

褐皮書報告首席經濟學家 Derek Scissors 表示，金融市場今年可望獲助力，因為該國擁有等值約 20 兆美元資產的投資者追求最棒的收益。

「房地產永遠是默認值，但是中國當局對房價感到不安，而且大眾認為商品漲潮已經到頭了，如果基準利率還是維持在低點，這可能會把資金都推向股市債市或其他地方。」根據《彭博社》的調查，分析師預期中國到 2020 年初之前都不會變動利率。

先進的製造業

北京清華大學國家金融研究院副院長 Zhu Ning 表示，製造業基地快速升級，以及互聯網產業現在更有助成長，可以抵抗房地產和基礎建設投資放緩的衝擊。

香港研究機構 Asia-Analytica 總經理 Pauline Loong 認為，因為中國將高速鐵路產業和深海探勘技術行銷到其他國家去，所以新經濟可能會比預期更快起飛。

全球順風

雪梨 AMP Capital Investors Ltd 投資策略部門主管 Shane Oliver 表示，全球成長今年持續加速的可能性也會提振出口，讓中國經濟成長高於 7%

彭博駐北京經濟學家 Tom Orlik 和駐香港經濟學家 Fielding Chen 表示，主要貿易國家的成長更強，這推升了出口，他們指出，這幾個月對美國和歐元區 2018 年經濟成長共識已經上升，且根據 12 月的 PMI 中國主要貿易國的數據，動能達到 2010 年以來最強。

關鍵房市

深圳北京大學匯豐商學院副教授 Christopher Balding 表示，經濟成長的關鍵是房地產，所以如果對建商和貸款商的打擊放鬆了，這點也不令人意外。

「中國房地產經歷上下波動循環，我不會說我們已經在谷底，但如果 2018 年房地產意外上升我不會嚇到。」