去年12月房市風向球退回藍燈 新建案量減

住展雜誌企研室經理何世昌表示，12月推案量急速減少，預售屋推案量不到新台幣200億元，單一案量達10億元以上的指標案為北市松山「中工耘翠」、桃園「德友極」與「合展好市」、中壢「宜雄瓏耀」、新豐「站前學府」。

2017年12月住展風向球退回藍燈，中止連續2個月黃藍燈。風向球六項統計指標中，預售屋與新成屋新供給量、成交組數等項目分數下滑，另議價率與來人組數則持平。

（中央社記者韋樞台北4日電）代表北台灣新建案市況的住展風向球，2017年12月總分為30.6分，月減2.9分，燈號退回代表谷底衰退的藍燈。住展雜誌分析，主因為新建案市場步入淡季，業者推案量減且成交量下滑。

成屋案新增供給量則約有600戶，單一案量達10億元以上的指標案有大同區「心中山」、中山區「廣宇雋朗」、萬華區「玖原王冠」、三重區「東利八方」等。

何世昌指出，新推案動能降低，但近期釋出廣告的建案表現不差，週來客達百組的建案大有人在，尤其廣告與促銷活動對拉攏新來客的效果顯著，再加上多出一週假日，因此建案廣告量明顯放大，12月廣告批數增至約2.3萬批，較11月增加近22%。

來人與成交組數方面，12月上旬平均來人衰退，中下旬因天氣不錯和3天連假，來人量止跌回升，全月與11月維持相同水準。

以外界最關注的台北市房市，呈現「外乾中強」的市況，市中心蛋黃區建案除豪宅外普遍賣得不錯，蛋白區仍冷清。北市蛋黃區小宅相當搶手，許多小坪數建案最快賣完，只剩下中、大坪數房型，可見蛋黃區小宅熱襲捲各案場，買方承接的力道不弱。 1070104