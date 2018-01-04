大彎北段商業宅案 北市納入通盤檢討

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市都發局今天表示，大彎北段商業宅案將納入「中山區都市計畫通盤檢討案」，並組跨局處專案小組，也會邀集學者討論後續作法，目前持續依法裁罰違規戶。

都市規劃科科長葉家源受訪表示，因市議會及在地居民希望市府正視大彎北段商業區及娛樂區內既有住宅使用事實，並提議放寬作住宅使用，未來將成立專案小組，並把此案納入「中山區都市計畫通盤檢討案」，但裁罰違規戶則會持續進行。

他說，目前有9個行政區還在都市計畫通盤檢討案的前置作業，也包含中山區，另外3個行政區，分別為士林區、內湖區、南港區已進入內政部都委會審議。