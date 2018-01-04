大彎北段商業宅案 北市納入通盤檢討

（中央社記者劉建邦台北4日電）台北市都發局今天表示，大彎北段商業宅案將納入「中山區都市計畫通盤檢討案」，並組跨局處專案小組，也會邀集學者討論後續作法，目前持續依法裁罰違規戶。
都市規劃科科長葉家源受訪表示，因市議會及在地居民希望市府正視大彎北段商業區及娛樂區內既有住宅使用事實，並提議放寬作住宅使用，未來將成立專案小組，並把此案納入「中山區都市計畫通盤檢討案」，但裁罰違規戶則會持續進行。
他說，目前有9個行政區還在都市計畫通盤檢討案的前置作業，也包含中山區，另外3個行政區，分別為士林區、內湖區、南港區已進入內政部都委會審議。
至於對大彎北段商業宅住戶影響，葉家源說，當地住戶和議員提出建議後，市府收集並考量各方意見進行檢討，進入通盤檢討後，若通過審議程序，將可改善當地違規狀況，但中山區通檢還在前置作業，進入後續審議流程仍需一段時間，目前仍依現行法規繼續裁罰。
北市府民國81年公告實施「配合基隆河（中山橋至成美橋段）整治主要計畫案」，把基隆河截彎取直的新生地劃分（大彎）南、北段，南段以工業區為主，北段規劃住宅、商娛區。92年，台北市修正主要計畫案，訂定大彎北段不得作住宅使用。去年3月，北市透過稅籍資料裁罰大彎北段的1678戶商業宅，引發當地居民和議員反彈。1070104