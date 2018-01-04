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政治

監院糾正勞基法　蘇嘉全：其實是打臉立法院

記者邱明玉 / 台北報導2018/01/04 12:48
▲立法院長蘇嘉全4日表示，監察院糾正行政院，其實是打臉立法院，但不見得政院、立院就應負被糾正的責任，盼五院間互相尊重。（資料照片／邱明玉攝 ）
▲立法院長蘇嘉全4日表示，監察院糾正行政院，其實是打臉立法院，但不見得政院、立院就應負被糾正的責任，盼五院間互相尊重。（資料照片／邱明玉攝 ）

監察院指勞基法一年修兩次，證明已對社會造成莫大負面衝擊，因此糾正行政院、勞動部，對此，立法院長蘇嘉全今(4)日表示，監察院糾正行政院，其實是打臉立法院，但不見得政院、立院就應負被糾正的責任，盼五院間互相尊重。

時代力量黨團總召徐永明上午在朝野協商時首先發難說，行政院將責任推給立法院，難道立法院淪為立法局？立法院可以不講一句話嗎？他要求蘇嘉全應為政院將「一例一休」修法責任推給立院做出回應，不該唾面自乾。

國民黨團幹事長林為洲也說，不接受行政院的說法，國民黨團副書記長曾銘宗強調，民進黨的人說監察院不要對立法指指點點，難道行政院就可以對立法院指指點點嗎？國民黨團當初提出的意見，難道都不是意見嗎？ 

對此，蘇嘉全表示，監察院雖然糾正的是行政院，但實際上是在打臉立法院，因為法是立法院修的，他期盼五院間要互相尊重。

蘇嘉全指出，監察院說評估沒有評估好，但這個不見得是行政院、還是立法院要負什麼被糾正的責任，因為評估有很多評估的標準，就是上帝來評估，也不會每件事情都評估到正確，才會有修法。

蘇嘉全並，法令本來就能修正，但若每個修法都被糾正，那立委可能就擔任一屆就好，所以政院的說法對立院還有一點尊重，若是指責立院有修法的錯誤，立院才是真的變成行政院的立法局。

關鍵字監察院立法院蘇嘉全勞基法林為洲
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