監院糾正勞基法　蘇嘉全：其實是打臉立法院

監察院指勞基法一年修兩次，證明已對社會造成莫大負面衝擊，因此糾正行政院、勞動部，對此，立法院長蘇嘉全今(4)日表示，監察院糾正行政院，其實是打臉立法院，但不見得政院、立院就應負被糾正的責任，盼五院間互相尊重。

時代力量黨團總召徐永明上午在朝野協商時首先發難說，行政院將責任推給立法院，難道立法院淪為立法局？立法院可以不講一句話嗎？他要求蘇嘉全應為政院將「一例一休」修法責任推給立院做出回應，不該唾面自乾。

國民黨團幹事長林為洲也說，不接受行政院的說法，國民黨團副書記長曾銘宗強調，民進黨的人說監察院不要對立法指指點點，難道行政院就可以對立法院指指點點嗎？國民黨團當初提出的意見，難道都不是意見嗎？