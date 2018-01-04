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中國衛浴企業2018年漲 可以關注的標的有...

鉅亨網2018/01/04 12:44
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上海證券通 3 日報導，1 月 2 日消息，九牧廚衛、恒潔、箭牌衛浴、法恩莎衛浴、東鵬潔具等日前齊發調價通知，將於 2018 年起調整價格。尚高衛浴 2018 年 1 月 1 日起產品價格上調 5%-10%，COTTO（高陶）衛浴 1 月 1 日起全線產品提貨價提高 10%，安華衛浴 1 月 1 日起對陶瓷、衛浴品類產品價格上調 10% 以上，浪鯨衛浴 2018 年全線產品價格上調 8%-12%。

據報導，本次價格的上調，主要是受到環保政策的影響。近期以來，受環保政策收緊影響，衛浴相關原材料塑料、紙箱、鋼鐵銅鋁、泡沫及玻璃等價格高歌猛漲，導致包括淋浴房、浴室櫃、馬桶、水龍頭等多類衛浴製造商成本上漲，價格增長幅度 5%—12% 左右，多地衛浴廠商價格均應聲漲價。

對此上海證券通分析表示，受國家宏觀調控、環保壓力增強、原材料和人工成本上漲等因素影響，衛浴企業紛紛迎來了漲價潮。

上海證券通認為，衛浴產品價格的上漲，有望明顯增厚公司業績，進而刺激公司二級市場上股價的上漲，以下上市公司有望隨著公司產品價格的上漲，迎來一波布局機會，包括美克家居 (600337-CN)、宜華生活 (600978-CN)、寶鷹股份 (002047-CN)、海鷗衛浴 (002084-CN)。台股相關衛浴概念股則有，凱撒衛 (1817-TW)、和成 (1810-TW)

凱撒衛股價

 

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