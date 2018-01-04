3G升級4G潮 電信業固樁老客戶

鼓勵3G用戶升級，並固樁老客戶，中華電信針對老客戶推出「愛在十載」老客戶專屬抽獎活動，即日起至今年2月28日止，包含3G用戶，凡門號年資1年(含)以上客戶續約申辦4G指定方案，即贈送旅遊優惠；門號年資10年(含)以上老客戶加碼再抽「澳門銀河」五星度假之旅、iPhone X、「十年行動上網吃到飽」及「十年網內通話免費」等總計近300個名額。

3G業務特許執照將在今年12月31日依法屆期終止，根據國家通訊傳播委員會(NCC)統計，全台4G用戶約2200萬戶，3G用戶還有643萬1569戶。

另外，1月2日起至4月1日止，中華電新「大4G智慧暢玩方案」提供多款平板、智慧手錶及家電等購機選擇，新申辦月付新台幣999元起享上網吃到飽、網內/外/市話語音均一價每分鐘3元。持中華電信行動電話門號2年以上續約的客戶申辦，則再加碼上網優惠；全級距享CHT Wi-Fi熱點免費用，上網吃到飽月付899元起。

遠傳電信則推動「新春發發發」專案，包括最新iPhone、Samsung、Nokia、Sony、Huawei及OPPO等開運8系列旗艦機，攜碼或續約1399以上資費，每月加碼獲贈888元通話金，此外還有各項手機加碼，辦旗艦Nokia8送經典神機3310，購買Samsung機款加碼抽無線吸塵器、選購OPPO機款送原廠保護殼再享登錄抽香港來回機票。

台灣之星宣布「家族省」方案再擴大，包括家族身分認定擴大，延續以往可推薦同戶籍家人申辦外，再開放用戶可自己多辦一門給家人使用，還有月租費折扣再擴大，月租費月月最高減200元，4G入門上網吃到飽原月租費388元，下殺至288元起；4G勁速2元上網吃到飽原月租費699元，現在下殺至499元。1070104